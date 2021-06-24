Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа

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Из-за опасения потенциального распространения нового штамма Covid-19 власти Израиля отложили открытие границ страны для иностранных туристов, прибывающих в индивидуальном порядке, до 1 августа.

Ранее въезд для привитых индивидуальных туристов из «зеленых» стран был запланирован на 1 июля.

Правительство Израиля также может вернуть обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях, если в течение недели количество зараженных коронавирусом продолжит расти (более 100 зараженных в день).

«В Израиле жизнь и здоровье людей ценится превыше всего, поэтому такие строгие меры предпринимаются правительством исключительно во благо израильтян и иностранных гостей» – Владимир Шкляр, директор департамента Министерства турима Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.

Туристические группы продолжат прибывать в Израиль из «зеленых» с эпидемиологической точки зрения стран, куда Россия временно не входит.

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