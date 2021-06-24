Я нашел ошибку
Главные новости:
Открыть кредит можно онлайн и в отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов.
Сбербанк: средний размер кредита малого бизнеса в Поволжье составил порядка 2,4 млн рублей
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.67
-0.5
EUR 86.71
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа

24 июня 2021 13:55
60
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа

Из-за опасения потенциального распространения нового штамма Covid-19 власти Израиля отложили открытие границ страны для иностранных туристов, прибывающих в индивидуальном порядке, до 1 августа.

Ранее въезд для привитых индивидуальных туристов из «зеленых» стран был запланирован на 1 июля.

Правительство Израиля также может вернуть обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях, если в течение недели количество зараженных коронавирусом продолжит расти (более 100 зараженных в день).

«В Израиле жизнь и здоровье людей ценится превыше всего, поэтому такие строгие меры предпринимаются правительством исключительно во благо израильтян и иностранных гостей» – Владимир Шкляр, директор департамента Министерства турима Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.

Туристические группы продолжат прибывать в Израиль из «зеленых» с эпидемиологической точки зрения стран, куда Россия временно не входит.

Фото: pixabay.com

Теги: въезд Израиль коронавирус туризм

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кремле назвали сроки запуска вакцинного туризма
05 июня 2021, 10:20
В Кремле назвали сроки запуска вакцинного туризма
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В стране
919
Чешские гостиницы возобновили работу
24 мая 2021, 14:04
Чешские гостиницы возобновили работу
Такое решение правительство республики приняло в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. В стране
957
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
24 мая 2021, 11:59
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
Важным критерием для подобного шага является уровень вакцинации в стране отправления, а также суточный уровень заболеваемости. Туризм
627
В центре внимания
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021  14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
26
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
83
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021  12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
113
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021  12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
203
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
253
Весь список