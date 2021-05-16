В Израиле в синагоге, где находились 600 человек, обрушилась трибуна 

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В израильском поселении Гиват-Зеэв к северу от Иерусалима обрушился пол в синагоге, где проходила молитва. Пострадали около 60 человек, сообщает РБК со ссылкой на Times of Israel.



Инцидент произошел во время празднования иудейского праздники Шавуота.



Times of Israel со ссылкой на медицинскую службу сообщил, что 50 пострадавших отделались легкими травмами, не опасными для жизни. Десять человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.



Всего, по данным полиции, в момент обрушения в синагоге находились более 600 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в синагоге, пока неизвестно, если ли под ними люди.



Позже в полиции сообщили о двух погибших.



Фото: скриншот видео