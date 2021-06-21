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ЕС ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии

21 июня 2021 21:15
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В черный список внесены 78 физических и восемь юридических лиц, в том числе - предприниматель Михаил Гуцериев.

ЕС ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии, в который вошли восемь компаний, включая МАЗ, "Белаз", ЗАО "Новая нефтяная компания", и 78 физических лиц, в том числе бизнесмены Михаил Гуцериев и Алексей Олексин, сын президента Дмитрий Лукашенко. Постановление Совета ЕС о новых запретительных мерах и список попавших под санкции лиц и компаний опубликованы в понедельник в Официальном журнале Евросоюза, передает ТАСС.

Санкции вступают в силу с момента публикации. Всем фигурантам этого списка закрыт въезд на территорию ЕС, а их финансовые активы в странах Евросоюза подлежат заморозке. Помимо этого, внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, согласно которому синхронные с Евросоюзом санкции против Белоруссии ввели США, Канада и Великобритания.

"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в постановлении Совета ЕС.

Как поясняет Совет, с сегодняшнего дня ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы, в случае обнаружения в странах ЕС, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства тем, кто включен в список. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на поездки, который препятствует их въезду или транзиту через страны ЕС.

 

Фото из открытых источников

Теги: Беларусь ЕС санкции

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