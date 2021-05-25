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Европа вводит первые санкции против Минска

25 мая 2021 09:12
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Европа вводит первые санкции против Минска.

Франция приостановила для компании "Белавиа" разрешение на полёты над территорией страны. Об этом сообщил госсекретарь при министерстве транспорта Пятой республики.

Кроме того, французским авиаперевозчикам рекомендовано в целях безопасности не летать над Белоруссией.

Ранее лидеры ЕС по итогам саммита приняли итоговое заявление по Белоруссии. Они потребовали незамедлительно освободить блогера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу.

Лидеры Евросоюза также призвали Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса "Райанэйр" в Минске и пообещали в ускоренном порядке ввести новые санкции против белорусских властей. Также они призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над республикой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Белоруссия может получит три миллиарда евро инвестиционной помощи только при условии так называемой "демократизации республики", передает Радио Маяк.

Теги: Беларусь Евросоюз Минск санкции

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