Электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку в Австрии

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В Австрии электричка, в которой находились школьники, сошла с рельсов и упала в реку. По предварительным данным, ранения получили не менее 15 человек. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает издание Wiener Zeitung.

По информации издания, поезд сошел с рельсов около 7:00 утра. Авария произошла недалеко от государственной границы с федеральной землей Штирия, вагон упал в реку Мур, протекающую рядом с путями. Предварительно, пострадали 50 человек, в том числе 45 детей. В службе экстренной помощи сообщили, что 15 человек получили легкие ранения.

По словам представителя Зальцбургского Красного Креста, два человека были доставлены в больницу в Тамсвеге, а двое — в региональную больницу Мурталь в районе Штольцальпе, пишут "Известия". На работают пожарные, полиция и спасатели, на место аварии было отправлено десять машин скорой помощи и два вертолета, отметили в издании.

Фото: Global Look Press/AIC