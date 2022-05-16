Девушка, находясь в лодке, уронила iPhone в море, но белуха вернула утонувший смартфон

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Необычный случай произошел с норвежской девушкой, которая путешествовала на лодке со своими друзьями в акватории города Хаммерфеста, который находится между Баренцевым и Норвежским морями, сообщает iphones.ru со ссылкой на Reddit.

iPhone девушки случайно упал в воду, когда она хотела сделать фото.

Со смартфоном можно было попрощаться. Но через минуту к лодке подплыла белуха, которая держала во рту утонувший iPhone. Когда белуха высунула голову из воды, девушка аккуратно забрала свой смартфон.

Подобный случай также уникален тем, что белуха оказалась поблизости. Обычно в этих водах она не водится и тем более не подплывает к людям.

Фото: iphones.ru