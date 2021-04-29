Байден трижды запнулся в речи о России

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Президент США Джо Байден во время обращения к конгрессу с первой программной речью не смог с первого раза выговорить слово из текста своего выступления. Видеозапись полного выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома в среду, 28 апреля.

Так, американский лидер трижды запнулся на слове «эскалация», комментируя отношения Вашингтона и Москвы.

«Что касается России, я очень ясно дал понять президенту России [Владимиру Путину], что, хотя мы не стремимся к экс-эск-экс — простите, эскалации, — их действия имеют последствия», — сказал Байден.

Ранее американский лидер также допускал оговорки в своей речи об отношениях с Россией. Так, сначала 78-летний Джо Байден перепутал вакцинацию с эскалацией, а затем неправильно произнес фамилию Владимира Путина, пишут "Известия".

Фото: википедия