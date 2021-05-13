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Байден не считает, что российское правительство стоит за атаками хакеров на Colonial Pipeline

13 мая 2021 23:33
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При этом он допустил, что сами кибервзломщики могут находиться на территории РФ.

США не считают, что российское правительство стоит за атаками хакеров на компанию — оператора американского трубопровода Colonial Pipeline. Соответствующее заявление в четверг, 13 мая, сделал американский президент Джо Байден, передают "Известия".

При этом он допустил, что сами кибервзломщики могут находиться на территории РФ.

«Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России», — заявил он, выступая в Белом доме.

По словам Байдена, Вашингтон находится в прямом общении с Москвой в вопросе обсуждения мер против вымогающих выкуп сетей.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения Восточного побережья США. В настоящий момент ожидается возобновление работы Colonial Pipeline.

9 мая американские СМИ заявляли о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом данную информацию не подтвердил.

11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

 

Фото: Global Look Press/Andrew Harnik/Keystone Press Agency/ "Известия" 

Теги: атака Россия США хакеры

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