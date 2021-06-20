Антонов о подготовке  новых санкций США: "Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита"

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Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке новых санкций против РФ - не тот сигнал, которого ждали после саммита. Об этом заявил в воскресенье журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов по прибытии из России, передает ТАСС.

"Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить отношения между странами невозможно", - отметил посол. "Задача стоит сейчас - выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы", - подчеркнул Антонов. Он отметил, что это не тот путь, который приведет к положительному результату. "Печально, что американские коллеги выбирают путь, который не ведет нас к положительному результату, на который ориентировались президенты", - сказал посол.

"То, что вы сказали (о планах новых санкций - прим. ТАСС), - есть ощущение, что я это где-то уже видел, что мы это проходили", - сказал он.

Фото: Денис Акишев/ТАСС