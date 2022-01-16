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Песков: новые санкции США против России могут потенциально привести к прекращению отношений между странами

16 января 2022 22:39
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Пресс-секретарь президента заявил, что Россия - самодостаточная страна, в связи с чем не чувствует угрозу из-за рестрикций.

Предлагаемые в США новые санкции против России, в том числе в отношении руководства РФ, могут потенциально привести к прекращению отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN, вышедшем в эфир в воскресенье, передает ТАСС.

"В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", - сказал он, комментируя слова ведущего о том, что Россия якобы угрожает военными действиями из-за ситуации на Украине. 

Песков добавил, что санкций Москва не боится. "До определенной степени мы пытаемся извлечь из этого выгоду для развития нашей собственной экономики, внутреннего производства, компенсировать дефицит некоторых важных частей и элементов. Россия вполне большая и вполне самодостаточная, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций", - продолжил он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "Вашингтон - большой фанат введения санкций против разных стран". "Но где санкции оказались действительно эффективными, чтобы заставить страну пойти на определенные шаги? Такого никогда не было", - отметил он. Песков давал интервью на английском языке.

В среду группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в Сенат свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

Принятие законопроекта требует утверждения обеими палатами Конгресса полного состава, после чего он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает его.

 

Фото:   Михаил Метцель/ТАСС

Теги: Россия США

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