США обвинили Россию в дезинформации о происхождении COVID-19

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Россию, КНР и Иран обвинили в дезинформации о происхождении коронавируса. По мнению американской стороны, связанные с властями этих стран СМИ поддерживали теории заговора о COVID-19 и вакцинах против него. Об этом говорится в документе, опубликованном накануне на сайте министерства внутренней безопасности (DHS) США, пишут "Известия".

Документ в целом посвящен оценке угроз для страны в террористической сфере.

«Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин; в некоторых случаях усиливаются призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения», — говорится в тексте документа.

Как заявили в министерстве, противники США «активизировали попытки посеять раздор» в обществе. Для предотвращения распространения призывов к насилию, дезинформации и «теорий заговора» ведомство будет предоставлять обновленную информацию, указали в министерстве, не приведя при этом никаких доказательств по обвинениям.

Россия неоднократно опровергала подобные заявления. Так, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со ссылкой на данные Госдепа США обвинила Россию и Китай в попытках «очернить» западные вакцины от коронавируса для продвижения своих препаратов, напомнили в «Газете.ру». Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти обвинения «бездоказательными». Он также выразил надежду, что американские репортеры не станут «тиражировать сплетни и домысли», а предоставят аудитории проверенную информацию.