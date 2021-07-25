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Если с 12 по 18 июля оперштаб сообщал о 174 800 заболевших, то с 19 по 25 июля - о 168 408.
В России впервые с мая снизилось число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом
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В России впервые с мая снизилось число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом

25 июля 2021 15:19
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Если с 12 по 18 июля оперштаб сообщал о 174 800 заболевших, то с 19 по 25 июля - о 168 408.

Число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снизилось впервые с начала мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Однако смертность остается на высоком уровне - количество летальных исходов за неделю обновило максимум в пятый раз подряд.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии на данный момент.

Распространение

Впервые с майских праздников в России за неделю выявили меньше заболевших, чем за предыдущие семь дней, - 168 408 против 174 800 (снижение почти на 3,7%).

Всего с начала пандемии в стране, по данным штаба, подтвердили 6 126 541 случай заражения. Это примерно 4,2% населения.

Показатель заболеваемости с учетом численности населения перешел к снижению: если в прошлое воскресенье он составлял 17,1 случая в сутки на 100 тыс. человек, то сейчас - менее 16,5.

Коэффициент распространения коронавируса, согласно подсчетам ТАСС, за семь дней снизился с 1,02 до 0,99. Он держится ниже единицы уже шесть дней подряд.

Выздоровевшие

Число выздоравливающих в России продолжает расти: с 19 по 25 июля вылечились 149 403 человека против 141 012 неделей ранее.

Умершие

Смертность от коронавирусной инфекции в России остается на высоком уровне - уже 20 дней подряд в стране регистрируют свыше 700 летальных исходов в сутки.

Главные очаги

Доля Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурге в общем числе выявляемых в России случаев продолжает снижаться. На этой неделе она составила 31,9% против 37,7% на прошлой (в июне показатель превышал 60%).

В Москве за последние семь дней выявили 24 943 заразившихся - на 26,4% меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

В Подмосковье подтвердили 15 203 случая, что на 13,5% меньше показателя прошлой недели. Вместе с тем в последние дни число инфицированных в регионе вновь превысило 2 000 в сутки.

После долгого периода роста снизилась заболеваемость и в Санкт-Петербурге - правда, только на 1% (13 565 заразившихся против 13 707 неделей ранее).

В остальной России

Ситуация стабилизируется по всей стране: только в двух из восьми федеральных округов число новых случаев заражения превысило показатели предыдущей недели более чем на 10% - Северо-Кавказском (11,9%) и Южном (10,7%). Семь дней назад превышение равнялось 26,6% и 11,9% соответственно.

В Приволжье оно составило 7,7% (против 11%), в Сибири - 5,4% (против 16,1%), а на Урале - 5% (против 20,8%). На Дальнем Востоке количество заболевших вновь немного выросло - на 1,7%.

При этом в Северо-Западном федеральном округе оно впервые за долгое время сократилось (на 1,1%), а в Центральной России выявили сразу на 15,2% меньше заразившихся, чем неделю назад.

Темпы прироста заболеваемости, как показывают подсчеты ТАСС, превышают 10% менее чем в 20 из 85 регионов страны, а выше 20% они только в Ненецком автономном округе, Адыгее, Астраханской и Еврейской автономной областях, а также на Чукотке.

 

Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС

 

Теги: коронавирус Россия

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