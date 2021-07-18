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Эксперт: коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России в целом обрели 60% населения

18 июля 2021 21:19
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Однако необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России в целом обрели 60% населения. Об этом в воскресенье сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян, передает ТАСС.

"Мы достигли в целом по стране около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом", - сказал Тотолян в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, необходимый уровень коллективного иммунитета для РФ должен достигнуть 90%.

 

Фото из открытых источников

Теги: коллективный иммунитет коронавирус Россия

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