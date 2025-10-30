Я нашел ошибку
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
В Самаре водитель на "Форде" врезался в стоящий на остановке автобус
Среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа.
Арестованы семерых подозреваемых в ограблении Лувра в Париже
В связи с предстоящим проведением XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
Подразделения ГУ МЧС СО переведены на усиленный режим работы
Пожилых людей призвали обязательно проверять подозрительную информацию и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с гражданами пожилого возраста
В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, на которой демонстрировался факт грубого нарушения ПДД.
Полицейские проводят проверку в отношении водителя, перевозившего людей вне кабины автомобиля в Самаре
Елена Драпеко отметила, что решение стало для артистов долгожданным.
В России официально установили новый профессиональный праздник — День артиста
Для улучшение транспортного обслуживания самарцев «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов вместимостью до 92 пассажиров.
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
В связи с проведением ремонтных работ.
В Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов
Арестованы семерых подозреваемых в ограблении Лувра в Париже

30 октября 2025 21:53
112
Среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа.

Бюро по борьбе с терроризмом арестовало семерых подозреваемых в ограблении Лувра в Париже, среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа, пишет "Газета.Ru" соссылкой на газета Le Figaro.

Первыми были задержаны мужчины 34 и 39 лет, жители департамента Сена-Сен-Дени. Они подозреваются в проникновении в «Галерею Аполлона» и краже музейных экспонатов. Оба помещены в следственный изолятор.

34-летний мужчина — гражданин Алжира, проживал в городе Обервиль. Он рассказал следователям, что работал водителем-экспедитором. Ранее он был судим за нарушения правил дорожного движения и кражу.

Второй мужчина — бывший таксист без водительских прав. Позже он стал курьером. Его неоднократно ловили на кражах. По данным парижского прокурора, подозреваемый находился под судебным надзором в связи с серьезным делом о грабеже, судебный процесс по которому был назначен на ноябрь 2026 года.

26 октября полиция Франции задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра. Первого обнаружили в аэропорту Руасси, откуда он собирался вылететь в Алжир. Второго подозреваемого поймали в пригороде Парижа — департаменте Сена-Сен-Дени.

30 октября стало известно о задержании еще пяти подозреваемых. По данным Le Figaro, среди них есть сотрудник спецназа.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Полиция

