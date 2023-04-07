Туристические возможности Самарской области презентованы в Новосибирске

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С 5 по 7 апреля 2023 года в Новосибирской области в рамках V Сибирского туристического форума состоялась презентация туристических возможностей Самарской области. В мероприятии приняли участие эксперты отрасли из 24 регионов России и восьми стран.

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал на форуме о MICE возможностях региона, о том насколько сегодня привлечение крупных деловых мероприятий важно для губернии.

«Это дает синергетический эффект для развития многих отраслей экономики Самарской области, придает импульс развития целого ряда сервисов. И, безусловно, сегодня деловой туризм и конгресно-выставочная деятельность являются абсолютно приоритетным направлением для развития Самарской области», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В Новосибирске также состоялась презентация национального туристического маршрута «Жигулевские выходные» для туроператоров Сибирского Федерального округа. Министерством туризма Самарской области на основе имеющегося опыта были даны рекомендации по формированию национальных туристических маршрутов для регионов Сибири, которые были высоко оценены участниками форума и будут учтены при формировании нацмаршрута Сибирского Федерального округа.

Жители Новосибирска имеют большой интерес к путешествиям в Самарскую область. В текущем году полетные программы летнего расписания насчитывают до 10 еженедельных рейсов из Новосибирска в Самарскую область. Это дает возможность жителям Новосибирской области спланировать путешествие в нашу губернию как в формате туров выходного дня, так и в рамках более продолжительных поездок, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО