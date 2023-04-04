«Больше, чем Путешествие»: голосуйте за туристический маршрут Самарской области

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4 апреля 2023 года стартовал 4-ый этап конкурса от программы «Больше, чем Путешествие». Уже сейчас любой желающий может познакомиться с 19-ю интересными маршрутами для поездки по России: увидеть их короткие видео-презентации и отдать 3 голоса за понравившиеся маршруты.

Команда Самарской области трудилась, чтобы создать яркий и развивающий таланты маршрут для молодежных путешествий. Проголосовать можно по ссылке.

Голосование проходит до 5 апреля 23:59.

Топ-10 маршрутов конкурса определятся двумя факторами:

1. Количество голосов от зрителей, которые отсматривают ролики и определяют, какие маршруты показались им самыми интересными.

2. Оценками экспертного жюри, которые детально изучают и разбирают полные конкурсные презентации команд.

«Больше, чем путешествие» – программа поощрительных поездок для активных участников, финалистов и победителей проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание».

Программа отражает ценности современного человека и новую философию путешествий: потребность в самореализации, саморазвитии, возможности проявить себя, свой талант, сделать полезное дело для своего региона и страны, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО