Власти Турции объявили о смягчении ограничительных мер

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Власти Турции объявили о небольшом смягчении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. С завтрашнего дня торговые центры и магазины одежды, хозтоваров смогут работать с 10-ти до 20-ти часов в будние дни.

Граждане в возрасте 65-ти лет и старше получат право выходить на улицу с 10-ти до 14-ти часов по будням. От этих ограничений освобождены получившие две дозы вакцины. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку.

До 1-го июня в Турции сохраняется комендантский час с 9-ти вечера до 5-ти утра по будням и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям. Ограничения не распространяются на туристов.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 29-го апреля до 17-го мая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15-го апреля по 1-е июня, передает Радио Маяк.