Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле десятилетний мальчик утонул на озере
В Кинеле десятилетний мальчик утонул на озере
В Самаре на дублере Московского шоссе образовался провал на проезжей части
В Самаре на дублере Московского шоссе образовался провал на проезжей части
В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России
В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России
В Самарской области с 1 июня заработают пункты весогабаритного контроля на дорогах
В Самарской области с 1 июня заработают пункты весогабаритного контроля на дорогах
В Самаре пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии»
В Самаре пройдет фестиваль «Экологическая летопись Самарской губернии»
46 миллионов – инноваторам Самарской области
46 миллионов – инноваторам Самарской области
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.58
-0.02
EUR 89.94
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России

24 мая 2021 11:59
87
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России

Турция допустила скорую отмену для россиян обязательного предоставления результатов ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде в страну. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Как он пояснил, важным критерием для подобного шага является уровень вакцинации в стране отправления, а также суточный уровень заболеваемости.

«Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты», — заявил он «РИА Новости».

Министр добавил, что в Турции могут также проводить тесты для туристов из РФ бесплатно при их выезде в соответствии с требованиями страны. Он подчеркнул, что центры тестирования в Турции очень развиты, исследования могут организовать для туристов даже в отелях. Эрсой указал, что подобные мероприятия были успешно реализованы в 2020 году на фоне пандемии, пишут "Известия".

 

Теги: коронавирус туризм Турция

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июня
19 мая 2021, 17:23
Авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июня
Туроператорам запрещено продавать туда путевки из-за роста заболеваемости COVID-19 в этой стране. Туризм
502
Власти Турции объявили о небольшом смягчении ограничительных мер
17 мая 2021, 09:06
Власти Турции объявили о смягчении ограничительных мер
Граждане в возрасте 65-ти лет и старше получат право выходить на улицу с 10-ти до 14-ти часов по будням. Туризм
417
Привившиеся от коронавируса туристы с 10 мая смогут въехать на Кипр без ограничений
10 мая 2021, 13:13
Привившиеся от коронавируса туристы с 10 мая смогут въехать на Кипр без ограничений
Вместе с тем сохраняется комендантский час – запрет на передвижение будет действовать с 23:00 до 5:00. Туризм
802
В центре внимания
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
24 мая 2021  11:51
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Экология
80
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
24 мая 2021  11:40
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
Общество
101
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
689
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
23 мая 2021  13:11
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
605
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
22 мая 2021  10:39
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Экология
774
Весь список