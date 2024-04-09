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В Самарской области сельский туризм – направление, которое быстро растет, набирая популярность среди гостей и жителей региона. Поездки в сельскую местность привлекают туристов прежде всего уникальными природно-климатическими особенностями территорий. Это и знаменитая Самарская Лука, и Жигулёвские горы, и красавица Волга, исторические поселения с многогранной многонациональной культурой и разнообразием гастрономии.



Популярность познавательного отдыха на селе признали на государственном уровне. В июле 2021 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон, в котором появилось понятие сельского туризма для приобщения людей к традиционному укладу жизни и знакомства с сельским бытом и ремеслами, работой сельхозпредприятий с помощью экскурсий на подворьях и фермах. Сегодня у представителей сельхозпредприятий, фермеров и предпринимателей, которые планируют начать заниматься данным направлением, есть возможность получить грантовую поддержку на развитие агротуризма.



10 апреля 2024 года в 15.00 в Центре «Мой бизнес» Самарской области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211) состоится открытая встреча, посвященная господдержке малых предприятий в сфере АПК и фермерских хозяйств Самарской области.



Мероприятие организовано самарским реготделением «Опоры России» при поддержке центра «Мой бизнес» и информационной поддержке министерства туризма Самарской области.



Руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Мифтахова расскажет:



- о комплексе мер поддержки сельхозпредприятий в регионе;

- о возможностях, которые дает грантовая поддержка фермеров;

- о преимуществах сельхоз кооперации.



Модератор дискуссии - председатель комитета по инвестициям Самарского регионального отделения «Опоры России», директор бизнес-сообщества «Топ-менеджер создающий будущее. Волга», бизнес-коммуникатор, трекер собственников бизнеса Наталия Медведева.



Организаторы мероприятия приглашают представителей сельхозпредприятий, фермеров, а также тех, кто только обдумывает начать бизнес в этой сфере.



Регистрация обязательна по ссылке, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО