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В Самарской области сельский туризм – направление, которое быстро растет, набирая популярность

9 апреля 2024 21:04
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Популярность познавательного отдыха на селе признали на государственном уровне.

В Самарской области сельский туризм – направление, которое быстро растет, набирая популярность среди гостей и жителей региона. Поездки в сельскую местность привлекают туристов прежде всего уникальными природно-климатическими особенностями территорий. Это и знаменитая Самарская Лука, и Жигулёвские горы, и красавица Волга, исторические поселения с многогранной многонациональной культурой и разнообразием гастрономии.

Популярность познавательного отдыха на селе признали на государственном уровне. В июле 2021 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон, в котором появилось понятие сельского туризма для приобщения людей к традиционному укладу жизни и знакомства с сельским бытом и ремеслами, работой сельхозпредприятий с помощью экскурсий на подворьях и фермах. Сегодня у представителей сельхозпредприятий, фермеров и предпринимателей, которые планируют начать заниматься данным направлением, есть возможность получить грантовую поддержку на развитие агротуризма.

10 апреля 2024 года в 15.00 в Центре «Мой бизнес» Самарской области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 211) состоится открытая встреча, посвященная господдержке малых предприятий в сфере АПК и фермерских хозяйств Самарской области.

Мероприятие организовано самарским реготделением «Опоры России» при поддержке центра «Мой бизнес» и информационной поддержке министерства туризма Самарской области.

Руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Мифтахова расскажет:

- о комплексе мер поддержки сельхозпредприятий в регионе;
- о возможностях, которые дает грантовая поддержка фермеров;
- о преимуществах сельхоз кооперации.

Модератор дискуссии - председатель комитета по инвестициям Самарского регионального отделения «Опоры России», директор бизнес-сообщества «Топ-менеджер создающий будущее. Волга», бизнес-коммуникатор, трекер собственников бизнеса Наталия Медведева.

Организаторы мероприятия приглашают представителей сельхозпредприятий, фермеров, а также тех, кто только обдумывает начать бизнес в этой сфере.

Регистрация обязательна по ссылке, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

Теги: Туризм

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