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В Самарской области презентовали маршрут для автотуристов «Жигулёвские выходные»

22 августа 2024 09:35
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Пролегающий по знаковым и самым живописным локациям региона.

Министерство туризма Самарской области и «Роснефть» презентовали маршрут для автотуристов «Жигулёвские выходные», пролегающий по знаковым и самым живописным локациям региона.

Развитие автотуризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» как одного из флагманских направлений – федеральный приоритет. В мае текущего года Правительство РФ утвердило концепцию развития автотуризма до 2035 года, разработанную по поручению президента России Владимира Путина. Работу по формированию концепции развития именно автотуризма Глава государства инициировал, поскольку «для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий». В Самарской области сегодня формируется Программа социально-экономического развития Самарской области на 2024 – 2029 годы. Руководитель области Вячеслав Федорищев определил несколько важных вопросов, которые необходимо учесть при подготовке предложений в программу по направлению «Развитие туризма и гостеприимства». Среди них – комфортное нахождение местных жителей и гостей региона, создание новых проектов и привлечение инвесторов, которые «с соблюдением всех норм, правил и законов, с бережливым отношением к природе, в первую очередь, будут строить и инвестировать».

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

«Национальный туристический маршрут «Жигулёвские выходные», который с этого дня приобретает специализированную версию для автотуристов, это возможность обзорно познакомиться с Самарской областью и посетить основные достопримечательности региона. Когда мы продумывали сам маршрут, мы задавались целью, чтобы в течение относительно короткого времени, турист мог увидеть максимальное количество туристических объектов, а уже в дальнейшем возвратиться сюда, для того, чтобы более подробно изучить те или иные локации. И наша задача с Компанией «Роснефть» создать комфортные условия и в части информационного наполнения, и в части инфраструктуры автокомплекса для тех, кто путешествует по этому маршруту. Наша совместная задача – превратить их в настоящие такие туристические комплексы для автотуристов, чтобы здесь можно было не только заправиться, но и отдохнуть, и получить всю необходимую информацию о направлениях для путешествий по нашему региону», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Презентация маршрута состоялась на автозаправочном комплексе «Роснефть» в Самаре. Участие в мероприятии принял именитый штурман гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Егор Охотников.

Туристический маршрут «Жигулёвские выходные» пролегает через Самару, Тольятти, Сызрань и уникальные ландшафты и локации региона. Благодаря проработанной логистике, туристы могут рационально использовать время в путешествии и погрузиться в атмосферу Поволжья, а через мобильное приложение «АЗС Роснефть» легко найти ближайшую заправочную станцию на своем пути.

В старинном городе Сызрань гостей познакомят с единственным в области Кремлем. Построенный в 1683 году он признан объектом культурного наследия общероссийского значения.

В «автомобильной столице» – Тольятти – туристы смогут посетить музей АВТОВАЗа, а также производственную площадку LADA Sport ROSNEFT - ведущей команды в российских кольцевых гонках, титульным спонсором которой многие годы является «Роснефть».

Столица губернии – Самара – удивит путешественников самой протяженной пятикилометровой набережной. С любой ее точки открывается захватывающий панорамный вид на Волгу. В исторической части города гостей встретят музей-усадьба автора «Золотого ключика» Алексея Толстого, художественный музей и уникальное подземное сооружение – бункер Сталина, расположенный на глубине 37 метров.

По пути автотуристы могут посетить другие культурные достопримечательности региона – старинное село Ширяево, где Илья Репин писал эскизы к картине «Бурлаки на Волге», готический замок на берегу Жигулёвского моря и многое другое.

Маршрут включает и уникальные памятники природы – Национальный парк «Самарская Лука» и Жигулёвский заповедник. В этом году парку «Самарская Лука» исполняется 40 лет со дня образования. Предприятия самарской группы НК «Роснефть» на протяжении 13 лет поддерживают проекты национального парка, наиболее значимый из которых – изучение и сохранение популяции краснокнижного орлана-белохвоста.

Самарская область – один из стратегических регионов присутствия «Роснефти». Компания представлена в регионе мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя научное и проектное сопровождение, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть. В Самарской области работают такие крупные предприятия, как «Самаранефтегаз», Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, АО «Самаранефтепродукт».

Сеть АЗС компании самая обширная в регионе, покрывает все основные автомобильные дороги на ключевых туристических направлениях, включая федеральную трассу М-5, а также автодороги, ведущие в соседние области: республики Татарстан и Башкортостан, Ульяновскую, Саратовскую, Оренбургскую области. В Самарской области расположено 77 станций компании, на которых можно заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе или приобрести необходимые в дороге товары.

АЗС «Роснефть» с развитой инфраструктурой помогут сделать путешествие по маршруту «Жигулевские выходные» максимально комфортным.

 

 

Фото предоставлено компанией «Роснефть»

 

Теги: Самара Туризм

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