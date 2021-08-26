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В Самарской области предложили построить горнолыжный комплекс и Парк Юрского периода

26 августа 2021 11:24
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В Самарской области предложили построить горнолыжный комплекс и Парк Юрского периода

Во вторник, 24 августа, в Сызрани состоялась стратегическая сессия с презентацией проектов по развитию туристического бизнеса. В ней приняли участие более 70 местных предпринимателей, а также модераторов школы Сколково, эксперты от туроператоров и турагентств, представителей правительства Самарской области, городской администрации. Участники презентовали проекты, а экспертная комиссия давала рекомендации по проработке идей.

Так, к примеру, в ходе сессии поступили предложения о создании в регионе комфортных глэмпингов на природе, проведении гастрономических фестивалей и даже открытии Парка Юрского периода в Сызрани. Исполнительный директор Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сызрани Нина Енщикова отметила, что летом в городе есть туристы, но зимой туристического потока нет совсем. Чтобы исправить ситуацию, поступило предложение рассмотреть вопрос о строительстве горнолыжного комплекса рядом с пещерами, Благовещенским монастырем.

На очереди еще две сессии, в ходе которых наработки участников объединят в туристические продукты, пишет Самру.ру.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов: "Рядом с Сызранью расположено много объектов для показа и посещения туристами: глэмпинги, уникальные природные места. Мы подготовили площадку для реализации крупного инвестиционного проекта «Волжская сказка», сейчас привлекаем инвестора. Планируем, что это будет круглогодичный курорт: с горнолыжными трассами для отдыха в зимний период, водным комплексом для летних месяцев".

Теги: внутренний туризм туризм

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