«Туризм на Шёлковом пути-2023»: губерния представляет свои туристические возможности на Ташкентской международной туристической ярмарке

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе личной встречи с министром глава региона заслушал его доклад о результатах работы по развитию отрасли туризма и обозначил задачи на будущее.
Дмитрий Азаров назначил министром туризма региона Артура Абдрашитова
150 юнармейцев, кадетов, воспитанников патриотических объединений и Волонтеров Победы СО познакомились с русской культурой, встретились с представителями духовенства и Росгвардии.
В Самарской области завершился областной патриотический слёт «Зов Отечества»
Награды вручены сотрудникам одного из крупнейших промышленных предприятий региона, отличившимся в ходе выполнения задач СВО.
Губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды самарским защитникам Отечества
Школьники Самарской области тоже встретили праздник на борцовском ковре, решив помериться силой на соревнованиях.
Всероссийский День самбо Самарский регион встретил в отличной спортивной форме
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара» информируют жителей города о ремонтно-профилактических работах на неделю
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает информацию о поверке приборов учета.
«ЭнергосбыТ Плюс»: истекает срок поверки индивидуальных приборов учета тепла от 5 тысяч жителей региона
Культурный форум — уникальная площадка для встреч, профессионального диалога, обмена идеями и концепциями, в том числе по гуманитарной проблематике.
«Форум объединенных культур» в Санкт-Петербурге украсит постановка САТОБ - опера «Мастер и Маргарита»
Однако он заявил, что система уязвима «с точки зрения обеспечения безопасности и сохранности персональных данных».
Дмитрий Песков похвалил iPhone и пока не планирует отказываться от него
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.95
-0.51
EUR 96.59
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Туризм на Шёлковом пути-2023»: губерния представляет свои туристические возможности на Ташкентской международной туристической ярмарке

17 ноября 2023 15:11
225
В этом году ярмарка объединила экспертов туристического бизнеса со всего мира.

15 ноября 2023 года в Национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр» состоялось торжественное открытие 28-й Ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шёлковом пути», в которой принимает участие делегация Самарского региона, возглавляемая министром туризма Самарской области Артуром Абдрашитовым.

Президент России Владимир Путин назвал кооперацию по линии регионов значимой составляющей стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном. В различных аспектах взаимодействия — в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодежной политики — уже имеются хорошие заделы. Владимир Путин считает, что теперь важной задачей становится поиск новых перспективных форм и методов совместной работы, в том числе путем согласования дорожных карт, содержащих конкретные мероприятия по развитию межрегиональных связей и четко определяющих сроки их реализации.

Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что в 1 полугодии 2023 года объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Узбекистан увеличился на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть также потенциал взаимодействия в сфере образования, здравоохранения, туризма. Благодаря уже проделанной министерством туризма Самарской области и турператорами Узбекистана работе, туристический поток из Республики в регион увеличился почти в 2,5 раза.

Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шёлковом пути» — ежегодное туристическое мероприятие, проходящее с 1995 года при поддержке Всемирной Туристкой Организации ООН (ЮНВТО). Каждый год выставка собирает сотни профессионалов индустрии туризма со всего мира.

В этом году ярмарка объединила экспертов туристического бизнеса со всего мира: представителям бизнес сообщества, сотрудникам ведущих туристических компаний, крупнейших гостиничных сетей, дипломатических корпусов, учебных заведений в области туризма, страховых компаний, а также представителям MICE туризма. Посетители и участники ярмарки знакомятся с новыми туристическими направлениями, колоритной атмосферой, культурой и традициями зарубежных стран. А также оценивают туристический потенциал новых локаций Узбекистана.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.

В рамках экспозиции Самарской области представлены основные туристические направления нашего региона, а также один из крупнейших туроператоров Самарской области «Спутник Гермес» презентует свои туристические программы.

Кроме того, состоялась личная встреча министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова с начальником управления международных связей Ферузом Додиевым и начальником отдела маркетинга Азизом Мирджалиловым, на которой обсуждалось укрепление сотрудничества в сфере туризма и перспективы обмена туристами.

 

Фото предоставлено министерством туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участие в конкурсе смогут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели при соблюдении установленных требований и критериев.
24 мая 2023, 18:56
Министерство туризма Самарской области запускает грантовую программу
Участие в конкурсе смогут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели при соблюдении установленных требований и критериев. Туризм
5675
Самарскую область в программе «Послы гостеприимства» в 2023 году будут представлять яркие участники проекта «Мастера гостеприимства» – Нина Туринцева и Ольга Лодочникова.
20 апреля 2023, 22:02
В Самарской области выбраны послы гостеприимства
Самарскую область в программе «Послы гостеприимства» в 2023 году будут представлять яркие участники проекта «Мастера гостеприимства» – Нина... Туризм
6341
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
203
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
448
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
621
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
853
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
536
Весь список