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Туристические возможности Самарской области презентуют на федеральном уровне

16 марта 2023 17:22
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16 марта года состоялось открытие 29-ой международной туристической выставки MITT.

16 марта 2023 года состоялось открытие 29-ой международной туристической выставки MITT. Это деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Самарская область представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях рассказывают ведущие организации отрасли туризма региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов и муниципальных образований Самарской области, гостиниц, санаториев и глэмпингов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущие туроператоры Самарской губернии.

В Самарской области работа по развитию внутреннего туризма, повышению туристической привлекательности региона ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. С 2021 года губерния является активным участником национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В 2022 году   область стала одним из первых регионов, принявшим участие в реализации федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов», входящего в состав нацпроекта. Туристский поток в прошлом году составил 2 млн. 564 тыс. человек и это абсолютный рекорд для губернии. Это на 49,9 % больше показателей 2021 года (1 млн 710 тыс. чел.). В целом за последние пять лет турпоток в наш регион увеличился в 2,5 раза. Еще 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в ТОП-10.

От Правительства Самарской области делегацию на 29-ой международной туристической выставке MITT представляют заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

На церемонии торжественного открытия выступил Государственный академический Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова и исполнил известные музыкальные композиции о нашем регионе.

 «Для Самарской области участие в международной туристической выставке MITT позволит продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

В ходе выставки состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Самарской области и АВТОВАЗом. Соглашение направлено на проведение совместной работы с целью продвижения туристических возможностей области и автомобилей под брендом LADA, развитие событийного и промышленного туризма на территории региона.

«В Самарской области есть много узнаваемых брендов. Но, безусловно, один из самых популярных – это наш автомобильный бренд LADA. Его знают далеко за пределами губернии, но, без сомнений, ассоциируют с нашим регионом и, конечно же, с городом Тольятти. Сегодня Волжский автогигант переживает второе рождение. Огромная поддержка заводу оказывается со стороны Президента Владимира Владимировича Путина. И мы на региональном уровне также делаем все для того, чтобы предприятие развивалось.

Буквально пару недель назад Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров вместе с Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа - LADA Vesta нового поколения. Это действительно очень важное событие и для коллектива завода, и для региона, и для отечественного автопрома», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Сегодня автомобили LADA – самые продаваемые на российском рынке. В феврале доля марки достигла рекордных 46% от общего числа купленных в России новых легковых автомобилей.

Бренд является и якорным для развития сферы туризма. Так, в 2023 году 25 Гонка Чемпионов, поддержанная Правительством Самарской области, стала первой событийной сенсацией в регионе. Гонка Чемпионов – соревнования с уникальным форматом для нашей страны. Она проводится на ледовой синхронной трассе и не имеет аналогов в России. Все участники выступают на одинаковых гоночных автомобилях LADA Vesta NG, собранных специально для этих соревнований в спортивном подразделении компании АВТОВАЗ – LADA Sport.

Кроме того, национальный туристический маршрут «Жигулевские выходные» включает в себя посещение музея АВТОВАЗа и дочернего завода АВТОВАЗа – LADA Sport, где с собственного конвейера сходят спортивные и гоночные автомобили.

Помимо этого, на территории Самарской области реализуется проект «LADA путешествует». Он подразумевает комфортное авто путешествие на LADA Niva Trаvel и LADA Vesta SW Cross с опытным водителем-гидом, который покажет самые знаковые места в регионе.

В подписанном с АВТОВАЗом соглашении будет определен целый ряд мероприятий по продвижению туристических возможностей Самарской области. Совместно с АВТОВАЗом и брендом Lada планируется развивать промышленный и событийный туризм.

«Уверен, наше сотрудничество в сфере туризма даст серьезный импульс к привлечению путешественников в регион, а также позволит донести до широкого круга потребителей информацию о туристических преимуществах области», – отметил Сергей Громак, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ».

На выставке MITT участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями отраслевых туристических объединений, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Туризм

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