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Туристические возможности Самарской области представлены на Международном форуме-выставке «Отдых LEISURE 2021»

8 сентября 2021 12:56
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Туристические возможности Самарской области представлены на Международном форуме-выставке «Отдых LEISURE 2021»

Вчера, 7 сентября, в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялось открытие Международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2021». Самарская область является участником международного форума-выставки. 

Участие в выставке – это уникальная возможность продемонстрировать рекреационные возможности Самарского региона на  площадке международного уровня. На выставке туроператоры Самарской области и туристические объекты размещения представляют новые travel-программы и продукты, а также инвестиционные проекты. Якорные точки программы Самаркой области – проекты, которые получили поддержку со стороны федерального центра в рамках гранта федерального агентства по туризму (Ростуризм). 

В состав делегации от департамента туризма министерства культуры Самарской области вошли представители администраций городских округов Самары, Тольятти и Сызрани, туристско-информационного центра Самарской области, Жигулевского государственного природного заповедника им. И.И. Спрыгина, туристических средств размещения, глэмпингов и кемпингов, а также туроператоры региона. 

По мнению экспертов и организаторов Международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2021», 2021 год может стать переломным годом для туристического бизнеса. Именно в этом году, в жесткий «ковидный» период, началась реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его успешность и, соответственно, успешность развития отрасли во всех регионах страны зависит от того, насколько конструктивно и грамотно будет выстроен  диалог между всеми участниками туристической отрасли. Одной из приоритетных задач для развития туротрасли является запуск новых маршрутов, которые в перспективе могут войти в программу «Национальных туристских маршрутов», получат специальную поддержку от федеральных и региональных властей и увеличат туристические потоки по всей стране. 

Развитие туристической отрасли Самаркой области – приоритетная задача для областного Правительства, которая находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова. О правильности выбранной стратегии развития туристического потенциала региона свидетельствует растущий поток туристов в нашу область: с января по июль 2021 года туристский поток в Самарскую область составил 1 047 937 человек, что на 41,9% выше аналогичного периода 2020 года (738 692 чел.), и является рекордным показателем турпотока за последние десять лет.

В рамках деловой программы форума-выставки «Отдых LEISURE 2021» состоится торжественное подписание соглашения о намерениях по реализации программы Акселератора «China friendly» между министерством культуры Самарской области и Ассоциацией международного сотрудничества «Мир без границ», а также подписание соглашения о взаимодействии по реализации совместных проектов на территории Самарской области между министерством культуры Самарской области и российской сетью веломаршрутов VeloRussia.

Три активных дня работы на международной выставке позволят выстроить не только новое партнёрство между различными бизнес-структурами,  но и сформировать условия для обеспечения системного туристического потока в Самарскую область.

Теги: внутренний туризм выставка отдых туризм

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