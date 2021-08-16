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Компания МТС проанализировала популярность аудиогидов по туристическим точкам Самарской области летом 2021 года, опубликованных на платформе izi.Travel.

izi.TRAVEL – это интернет-платформа, на которой представлена новая «философия» путешествий. Она дает возможность свернуть с привычных туристических троп и увидеть города, регионы и страны во всем очаровании! Представленные на платформе аудиогиды – это шанс услышать историю каждого дома, улицы, квартала. «Философию путешествий по Самарскому региону» на платформе представила компания МТС при контент-участии департамента туризма Министерства культуры Самарской области.

Анализ популярности аудиогидов по туристическим точкам Самарской области летом 2021 года дал интересные результаты. По статистике оператора, чаще всего пользователи читали и слушали информацию о Спасской башне Сызранского кремля, объектах, расположенных на самарской набережной, а также о достопримечательностях национального парка «Самарская Лука».

При этом интерес к самарским памятникам оставался стабильным на протяжении всего лета, а информация о Самарской Луке и Сызрани вызывала всплеск интереса накануне каждых выходных в июне и июле.

Более 60 процентов посетителей, виртуально «гулявших» по Самаре и Сызрани летом 2021 года, составили москвичи, тогда как в предыдущие годы основная масса пользователей, интересовавшихся красотами Самарской области, приходилась на жителей соседних регионов Поволжья – Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области.

Выросла и доля прослушиваний аудиогидов по городам Самарской области и национальному парку «Самарская Лука». Если в прошлом году только треть пользователей (в среднем) предпочитала именно слушать, а не читать информацию в виртуальных путеводителях, то в этом году доля слушателей увеличилась до 45 процентов, а по объектам Самарской Луки – сравнялась с числом прочтений.

Изменился и топ достопримечательностей Самары, популярных среди туристов.

Если раньше его возглавляли музей «Самара космическая» и Жигулевский пивзавод, то сейчас лидером по просмотрам стала скульптура «Бурлаки на Волге», незначительно опередившая памятники основателю Самары Григорию Засекину и герою фильма «Белое солнце пустыни» красноармейцу Сухову. Также популярностью пользуются католический костел на улице Фрунзе и недавно отреставрированное здание кухмистерской фон Вакано на ул. Красноармейской.

В настоящее время жители и гости Самарской области могут воспользоваться четырьмя интерактивными гидами МТС в бесплатном приложении izi.Travel: «Виртуальные прогулки» по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводитель «Место силы. Самарская Лука».