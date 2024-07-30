Санаторий «Сергиевские минеральные воды» вошел в перечень курортов федерального значения

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Правительство Российской Федерации утвердило перечень курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов, в него вошли 57 территорий. Распоряжение вступает в силу 1 сентября 2024 года.

«Федеральные курорты будут курироваться министерством здравоохранения Российской Федерации. Курорты, не вошедшие в перечень, будут признаны региональными и получат в качестве кураторов региональные Минздравы. При этом, утвержденный перечень — открытый документ, в который возможно внесение новых курортов после дополнительных исследований, проведенных федеральным Минздравом», – говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, распоряжение подписано в рамках реализации новых норм Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», принятого в августе 2023 года.

Санаторно-курортные организации смогут использовать в своей профильной деятельности лишь природные лечебные ресурсы, сведения о которых внесены в реестр курортного фонда. А геологическое изучение, разведка и добыча таких ресурсов должны осуществляться с учетом необходимости защиты месторождений от преждевременного истощения и загрязнения, а также от утраты лечебных свойств, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО