Самарцев предупреждают: собираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь

Любителям активного отдыха на природе необходимо регистрировать свою туристскую группу на сайте Главного управления МЧС России по Самарского области.
В 2022 году в Главное управление заявок о регистрации туристских групп не поступало, однако, вполне вероятно, что такие мероприятия организовывались, а это влечёт за собой большую опасность. Стоит понимать, что данная процедура направлена, прежде всего, на обеспечение вашей же безопасности. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.
Для регистрации туристской группы необходимо, не позднее, чем за 10 дней до совершения похода заполнить онлайн-заявку на сайте Главного управление МЧС России по Самарской области.
Кроме этого, регистрацию туристских групп или отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области можно произвести еще и таким образом: официальном сайте Главного управления МЧС России по Самарской области, по электронной почте и по телефонам, указанным на официальном сайте Главного управления.
Чтобы избежать беды на маршруте и не испортить себе отдых, туристские (альпинистские) группы и их руководители обязаны:
- ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте;
- ознакомиться с имеющейся информацией о погоде на время прохождения маршрута;
- в соответствии с прогнозом в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном прохождении маршрута, соблюсти правила личной и групповой безопасности;
- производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан, совершающих походы (путешествия) на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;
- предоставить номера телефонов, адреса членов группы;
- ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;
- проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в «Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан».
Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах туризма являются:
- игнорирование туристами необходимости регистрации в поисково-спасательных формированиях, что приводит к несвоевременному реагированию спасателей в случае возникновения ЧС;
- полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне подготовки;
- неправильные экипировка и выбор снаряжения;
- употребление алкоголя;
- ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах массового отдыха и туризма.
Берегите себя!