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Самарская область стала регионом-партнером крупнейшей выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT

14 марта 2024 17:58
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С 19 по 21 марта 2024 года состоится 30-я юбилейная Международная выставка туризма и гостеприимства MITT.

С 19 по 21 марта 2024 года состоится 30-я юбилейная Международная выставка туризма и гостеприимства MITT. Это международная деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Мероприятие соберет 790 участников из 58 регионов России и 29 стран мира. Среди дебютантов — Северная Корея, Запорожье, Херсонская область, Абу-Даби (ОАЭ). MITT представит расширенную международную экспозицию. Посетители смогут пообщаться с представителями Таиланда, Шри-Ланки, Турции, Египта, Китая, ОАЭ, Эфиопии, Иордании, Кыргызстана, Узбекистана, Абхазии, Азербайджана, Беларуси и других государств.

Самарская область ежегодно принимает участие в выставке и традиционно представляет на ней свои туристические ресурсы и новые проекты, а в 2024 году выступает регионом-партнером этого масштабного мероприятия.

В текущем году Самарская область будет представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях расскажут ведущие организации отрасли туризма региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов и муниципальных образований Самарской области, гостиниц, санаториев и глэмпингов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущих туроператоров Самарской губернии. От Правительства Самарской области делегацию возглавит министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

На выставке состоится подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и компанией VK.

В дни проведения выставки запланировано проведение воркшопа с руководством Поволжского банка Сбербанка и департаментом по работе с государственным сектором центрального аппарата банка на тему: «Большие данные решают». Кроме того, состоится презентация возможностей инновационных умных устройств Sber, а также обсуждение концепции создания нового цифрового сервиса «Аналитика. Туризм. Большая Волга».

Кроме того, событийное направление туризма на территории региона представит уличный театр «Пластилиновый дождь» с авторской программой о регионе. Такое необычное для театра имя хорошо знакомо жителям не только Самарской области и России, но и зрителям фестивалей по всему миру.

Отметим, что туризм является одним из важных направлений экономики региона, влияющих на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития Самарской области. Активную работу по развитию отрасли Правительство Самарской области начало проводить еще в преддверии появления национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Такая подготовка позволила местным предпринимателям сразу после его запуска воспользоваться теми возможностями, которые он предоставил. Субсидии и другие инициативы проекта направлены на формирование удобной среды для путешественников и комфортных условий работы для туристического бизнеса.

По итогам 2023 года туристский поток в Самарской области согласно аналитике «Больших данных» составил свыше 3 млн человек. Для сравнения в 2022 году — более 2 млн 500 тыс. человек. В целом за последние годы турпоток в регион увеличился в 2,5 раза. И если 5 лет назад регион занимал лишь 23-е место в национальном туристическом рейтинге, то в 2023 году Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. Объем трат туристов в прошлом году составил 25,8 млрд руб., это на 46,9 % больше чем в 2022 году (17,6 млрд руб.). За последние пять лет этот показатель увеличился в 4,5 раза.

 

Фото:   министерство туризма СО

Теги: Самара Туризм

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