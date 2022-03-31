Самара - в десятке самых веселых городов России

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Сервис бронирования жилья Tvil.ru ко Дню смеха, 1 апреля, опросил пользователей социальных сетей и определил, какие города самые смешные в нашей стране.



Челябинск лидирует в рейтинге городов, где живут самые весёлые квнщики и любители анекдотов — 22%. На втором месте — Анапа, 15%. «Бронзу» получает Евпатория. 11% туристов считает, что в популярном крымском курорте живут самые жизнерадостные и задорные люди.



Также в список ко Дню смеха вошли смешные города: Екатеринбург (11%), Нижний Тагил (11%), Воронеж (11%), Самара (7%), Новосибирск (4%), Йошкар-Ола (4%), Ростов-на-Дону (4%).



Десять самых смешных городов России:

Челябинск, 22% Анапа, 15% Евпатория, 11% Екатеринбург, 11% Нижний Тагил, 11% Воронеж, 11% Самара, 7% Новосибирск, 4% Йошкар-Ола, 4% Ростов-на-Дону, 4%

*По данным опроса в соцсетях Tvil.ru