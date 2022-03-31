Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже на автомойке
В Тольятти задержали подозреваемого в грабеже на автомойке
С 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки
С 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки
Русский вошел в пятерку ведущих языков мира
Продажи путевок с кэшбеком в детские лагеря начались 31 марта в России
Продажи путевок с кэшбеком в детские лагеря начались 31 марта в России
В Самарскую область прибыл четвертый поезд с вынужденными переселенцами
В Самарскую область прибыл четвертый поезд с вынужденными переселенцами
Стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов в сфере физической культуры и спорта в Самаре
Стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов в сфере физической культуры и спорта в Самаре
Каждого пятого похитителя автомобильных деталей интересуют зеркала
Каждого пятого похитителя автомобильных деталей интересуют зеркала
В Центральном районе Тольятти в один день две женщины пострадали в ДТП
В Центральном районе Тольятти в один день две женщины пострадали в ДТП
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.09
-2.19
EUR 93.7
-2.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара - в десятке самых веселых городов России

31 марта 2022 09:52
287
Самара - в десятке самых веселых городов России

Сервис бронирования жилья Tvil.ru ко Дню смеха, 1 апреля, опросил пользователей социальных сетей и определил, какие города самые смешные в нашей стране.

Челябинск лидирует в рейтинге городов, где живут самые весёлые квнщики и любители анекдотов — 22%. На втором месте — Анапа, 15%. «Бронзу» получает Евпатория. 11% туристов считает, что в популярном крымском курорте живут самые жизнерадостные и задорные люди.

Также в список ко Дню смеха вошли смешные города: Екатеринбург (11%), Нижний Тагил (11%), Воронеж (11%), Самара (7%), Новосибирск (4%), Йошкар-Ола (4%), Ростов-на-Дону (4%).

Десять самых смешных городов России:

  1. Челябинск, 22%
  2. Анапа, 15%
  3. Евпатория, 11%
  4. Екатеринбург, 11%
  5. Нижний Тагил, 11%
  6. Воронеж, 11%
  7. Самара, 7%
  8. Новосибирск, 4%
  9. Йошкар-Ола, 4%
  10. Ростов-на-Дону, 4%

*По данным опроса в соцсетях Tvil.ru

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Похвала стимулирует работать лучше каждого третьего самарца, а критика — лишь каждого двадцатого
31 марта 2022, 11:34
Похвала стимулирует работать лучше каждого третьего самарца, а критика — лишь каждого двадцатого
Критика более эффективна в отношении молодежи до 24 лет. Общество
104
Лишь каждый пятый самарец считает, что отпуск в этом году лучше провести дома
30 марта 2022, 13:51
Лишь каждый пятый самарец считает, что отпуск в этом году лучше провести дома
 По сравнению с прошлым годом, респонденты стали чаще задумываться об отдыхе на даче. Общество
353
Молодые самарцы назвали зарплату, которую хотят получать после окончания вуза
29 марта 2022, 13:28
Молодые самарцы назвали зарплату, которую хотят получать после окончания вуза
Парни, как показывает опрос, устраиваются на работу раньше девушек.   Экономика
453
  • Консультант плюс
В центре внимания
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
680
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
527
самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
29 марта 2022  11:48
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
650
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
29 марта 2022  09:25
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
529
В Парке дружбы народов в Самаре пройдет фестиваль муниципалитетов.
28 марта 2022  21:32
Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников культуры региона
751
Весь список