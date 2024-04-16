Самара стала победителем конкурса проектов по обустройству туристического кода центра города

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В 2024 году в рамках предоставленной Самарской области единой субсидии для реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» министерством туризма Самарской области проведен конкурсный отбор по выбору городских округов на реализацию мероприятий по формированию туристического кода центра города.

По результатам конкурсного отбора победителем признан городской округ Самара, который в ближайшее время станет получателем соответствующей субсидии. Объем финансирования заложен на текущий год из средств федерального и регионального бюджетов. Реализация меры позволит до конца 2024 года обустроить туристский центр Самары, объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха.

В рамках проекта городского округа Самара планируется создание условий для комфортного пребывания туристов в исторической части города: установка туристской навигации, информационно-справочного центра, оснащение мест проведения ярмарок, малых архитектурных форм и иных декоративных элементов, обустройство фотозон.

Реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» направлена на увеличение социальной и экономической роли туризма в развитии Российской Федерации. Нацпроект помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее.

Национальные проекты в нашей стране реализуются по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 2019 года и направлены на достижение национальных целей развития Российской Федерации, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО