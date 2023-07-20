Самара названа «сладким» городом для гастрономического путешествия

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Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ ко Дню торта опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, в каком городе России самые вкусные торты и пирожные.



20 июля отмечается интересный праздник — Международный день торта. Этот праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I cake you», что значит: «Я приду к тебе с тортом».



Как известно, торты, пирожные, пироги, булочки, пончики и пышки — гастрономические спутники каждого путешествия. Мы знаем знаменитый «Ленинградский» торт. Есть еще «Прага», «Минский», «Москва». Впрочем, речь даже не о названиях. Можно сказать, что любой город, если хочет подружится с вами, угощает тортом.



По результатам исследования ТВИЛ, 38% опрошенных назвали Санкт-Петербург городом с самыми вкусными тортами и пирожными. Стоит назвать популярные у жителей Петербурга и туристов кондитерские и кафе: Пышечная на Конюшенной, Булочные Ф. Вольчека, «Север-Метрополь».



В первую тройку «сладких» городов с лучшими кондитерскими у любителей гастротуризма также попали Москва и Краснодар, за которые проголосовали 20 и 12 процентов опрошенных соответственно.



Калининград, Владивосток, Самара, Тула и Петрозаводск дополнили первую десятку городов с самыми «сладкими» кондитерскими у туристов.



Топ-10 самых «сладких» городов для гастрономического путешествия:

Санкт-Петербург, 38.1 % Москва, 19.05 % Краснодар, 11.9 % Калининград, 9.52 % Владивосток, 7.14 % Самара, 7.14 % Тула, 4.76 % Казань, 2.38 % Петрозаводск, 2.38 % Махачкала, 2.38 %

* Процент голосов опроса в социальных сетях