Самара названа «сладким» городом для гастрономического путешествия

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ ко Дню торта опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, в каком городе России самые вкусные торты и пирожные.
20 июля отмечается интересный праздник — Международный день торта. Этот праздник посвящен дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I cake you», что значит: «Я приду к тебе с тортом».
Как известно, торты, пирожные, пироги, булочки, пончики и пышки — гастрономические спутники каждого путешествия. Мы знаем знаменитый «Ленинградский» торт. Есть еще «Прага», «Минский», «Москва». Впрочем, речь даже не о названиях. Можно сказать, что любой город, если хочет подружится с вами, угощает тортом.
По результатам исследования ТВИЛ, 38% опрошенных назвали Санкт-Петербург городом с самыми вкусными тортами и пирожными. Стоит назвать популярные у жителей Петербурга и туристов кондитерские и кафе: Пышечная на Конюшенной, Булочные Ф. Вольчека, «Север-Метрополь».
В первую тройку «сладких» городов с лучшими кондитерскими у любителей гастротуризма также попали Москва и Краснодар, за которые проголосовали 20 и 12 процентов опрошенных соответственно.
Калининград, Владивосток, Самара, Тула и Петрозаводск дополнили первую десятку городов с самыми «сладкими» кондитерскими у туристов.
Топ-10 самых «сладких» городов для гастрономического путешествия:
* Процент голосов опроса в социальных сетях