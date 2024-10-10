Приволжью стоит подготовиться к притоку туристов

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По данным исследования ВсеИнструменты.ру* почти десятая часть (9%) россиян планирует отправиться в поход на машине в Приволжье этой осенью. При этом самым популярным направлением для автомобильных путешествий стал Северо-Западный округ (19%).

Подготовка к поездке

Для поездки по Приволжью на машине большинство россиян планируют взять с собой термосы (84%), термокружки (52%), мини-обогреватели (39%) и подушки для шеи (25%).

На время путешествия 30% опрошенных откладывают сумму свыше 200 тысяч рублей. Еще 34% планируют потратить до 50 тысяч рублей.

Планы на путешествие

Во время своего автомобильного похода треть опрошенных будут посещать озера (34%). 21% отправятся в местные леса. Только 16% россиян планируют изучать культуру и историю локации. Большинство (48%) собираются выделить на свой поход до 3 дней.

Большинство отправятся в тур по Приволжью с друзьями (32%), еще 21% возьмут с собой членов семьи. Каждый третий опрошенный (30%) поедет в поход в одиночестве.

Трудности в дороге

Самой распространенной ожидаемой сложностью в путешествии на автомобиле по Приволжью стали усталость из-за длинной дороги (21%), проблемы с автомобилем (18%) и плохие дороги (16%). Еще 9% опасаются, что у них возникнут сложности с поиском заправок и ночлега в пути..

*Исследование проведено среди 1 501 россиянина старше 18 лет