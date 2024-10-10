Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские предприниматели активнее всего открывали магазины цветов
Российские предприниматели активнее всего открывали магазины цветов
Житель Самарской области погиб, опрокинувшись на электросамокате
Житель Самарской области погиб, опрокинувшись на электросамокате
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
Губернатор Самарской области получит право отстранять мэров от должности из-за выговора
Губернатор Самарской области получит право отстранять мэров от должности из-за выговора
В Самаре снесут незаконный многоэтажный объект на Карла Маркса, 57
В Самаре снесут незаконный многоэтажный объект на Карла Маркса, 57
Приволжью стоит подготовиться к притоку туристов
Приволжью стоит подготовиться к притоку туристов
В театре юного зрителя «Дилижанс» г. Тольятти состоится премьера спектакля «Борис Годунов»
В театре юного зрителя «Дилижанс» в Тольятти состоится премьера спектакля «Борис Годунов»
В межвузовском кампусе в Самаре будут вести разработки в области искусственного интеллекта
В межвузовском кампусе в Самаре будут вести разработки в области искусственного интеллекта
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.95
0.84
EUR 106.42
0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Приволжью стоит подготовиться к притоку туристов

10 октября 2024 12:19
75
Приволжью стоит подготовиться к притоку туристов

По данным исследования ВсеИнструменты.ру* почти десятая часть (9%) россиян планирует отправиться в поход на машине в Приволжье этой осенью. При этом самым популярным направлением для автомобильных путешествий стал Северо-Западный округ (19%). 

Подготовка к поездке

Для поездки по Приволжью на машине большинство россиян планируют взять с собой термосы (84%), термокружки (52%), мини-обогреватели (39%) и подушки для шеи (25%). 

На время путешествия 30% опрошенных откладывают сумму свыше 200 тысяч рублей. Еще 34% планируют потратить до 50 тысяч рублей. 

Планы на путешествие 

Во время своего автомобильного похода треть опрошенных будут посещать озера (34%). 21% отправятся в местные леса. Только 16% россиян планируют изучать культуру и историю локации. Большинство (48%) собираются выделить на свой поход до 3 дней. 

Большинство отправятся в тур по Приволжью с друзьями (32%), еще 21% возьмут с собой членов семьи. Каждый третий опрошенный (30%) поедет в поход в одиночестве. 

Трудности в дороге 

Самой распространенной ожидаемой сложностью в путешествии на автомобиле по Приволжью стали усталость из-за длинной дороги (21%), проблемы с автомобилем (18%) и плохие дороги (16%). Еще 9% опасаются, что у них возникнут сложности с поиском заправок и ночлега в пути.. 

*Исследование проведено среди 1 501 россиянина старше 18 лет

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
67% мужчин и 63% женщин в Самаре признались, что с годами стали отдавать предпочтение серьезным отношениям
10 октября 2024, 11:43
67% мужчин и 63% женщин в Самаре признались, что с годами стали отдавать предпочтение серьезным отношениям
 В то же время 36% мужчин и 38% женщин отметили, что с возрастом стали хотеть только флирта и легких отношений. Общество
135
Россияне считают, что бедным можно назвать человека, зарабатывающего менее 43 тысяч рублей в месяц
10 октября 2024, 09:59
Россияне считают, что бедным можно назвать человека, зарабатывающего менее 43 тысяч рублей в месяц
В разных регионах эта сумма варьируется. В стране
113
лучший друг или подруга есть у 7 из 10 самарцев
10 октября 2024, 09:31
Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 самарцев
С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики, воспитатели, специалисты по работе с клиентами, медсестры и учителя. Общество
126
В центре внимания
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
454
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
343
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1434
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
547
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
7 октября 2024  14:03
Более 350 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Самарскую область
738
Весь список