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Прекращение авиасообщения с Турцией изменило отпускные планы 8% самарцев

6 мая 2021 10:20
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Прекращение авиасообщения с Турцией изменило отпускные планы 8% самарцев

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос соискателей, чтобы выяснить, каковы их планы на отпуск в этом году.

Наиболее популярный план на отпуск у работников Самарской области — путешествие по России (45% выбрали этот вариант). 42% собираются заниматься бытовыми делами. Походы и пикники набрали 29%, а поездки на дачу – 26%. Стоит отметить, что почти каждый десятый работник региона (8%) отметил, что на его отпускные планы повлияло недавнее прекращение авиасообщения с Турцией и Танзанией.

У 36% респондентов области никогда не возникало трудностей при планировании отпуска на работе. 44% заявляют, что им бывало нельзя уйти в отпуск одновременно с другим коллегой. 12% утверждает, что их не пускало в отпуск руководство без определенной причины. Лишь 26% респондентов Самарской области отмели, что им никогда не приходится работать из отпуска. Остальные заявили, что регулярно или периодически им всё же приходится вовлекаться в рабочие процессы.

«38% работников Самарской области отметили, что им недостаточно положенных дней основного отпуска. Чаще других так отвечают занятые в сфере медицины и фармацевтики, а также банковские служащие. Больше половины работников региона, а именно 56%, заявили, что ещё не брали отпуск в 2021 году», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Теги: отпуск Танзания Турция

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