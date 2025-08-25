151

Российского пловца потеряли на заплыве в Турции. Организаторы спохватились лишь через 12 часов после старта, сообщает "Газета.Ru".



Опытный мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового межконтинентального заплыва «Босфор-2025».



Мужчина стартовал одним из первых, однако затем его потеряли из виду. В итоге он оказался единственным из почти 3 тыс. человек, кто не финишировал, но организаторы заметили это лишь спустя 12 часов.



Пловца ищет береговая охрана, дроны и водолазы, но пока безрезультатно. Родственники Николая решили не надеяться на их помощь и начали поиски самостоятельно.



Участники заплыва говорят, что медосмотр на старте был формальным: только поверхностный визуальный. Турецкие власти начали проверку.

Фото: pxhere.com