Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Российского пловца потеряли на заплыве в Турции

25 августа 2025 13:20
Опытный мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового межконтинентального заплыва «Босфор-2025».

Российского пловца потеряли на заплыве в Турции. Организаторы спохватились лишь через 12 часов после старта, сообщает "Газета.Ru".

Опытный мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового межконтинентального заплыва «Босфор-2025».

Мужчина стартовал одним из первых, однако затем его потеряли из виду. В итоге он оказался единственным из почти 3 тыс. человек, кто не финишировал, но организаторы заметили это лишь спустя 12 часов.

Пловца ищет береговая охрана, дроны и водолазы, но пока безрезультатно. Родственники Николая решили не надеяться на их помощь и начали поиски самостоятельно.

Участники заплыва говорят, что медосмотр на старте был формальным: только поверхностный визуальный. Турецкие власти начали проверку.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Турция

29 апреля 2025, 15:44
В Турции автобус с туристами попал в ДТП, пострадали 18 россиян
Автобус должен был доставить туристов из аэропорта Антальи в отели.  Происшествия
09 января 2024, 16:19
В Россию из Турции завезли вторую партию яиц
Первая партия яиц из Турции была ввезена 3 января. Общество
03 января 2024, 18:28
Россельхознадзор: в РФ прибыла первая партия яиц из Турции
В количестве 19,36 тонны (316 800 штук). Общество
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
