Спортсмены региона - чемпионы мира по спорту слепых

В Турции в городе Мерсин состоялись соревнования чемпионата мира по спорту слепых в дисциплинах пауэрлифтинга - жим и троеборье - с участием 100 спортсменов из 9 стран.

Самарская спортсменка, воспитанница тренера Петра Александрова, мастер спорта Ирина Демасова стала абсолютной чемпионкой в обеих дисциплинах и установила мировые рекорды в жиме лежа - 115 кг, в становой тяге - 166 кг и в троеборье - 417 кг.

Там же в Турции в городе Бельдиби прошел чемпионат мира по русским шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в классической и быстрой игре.

В составе сборной России выступили самарские спортсмены гроссмейстер Виктория Архипова и мастера спорта Эмиль Галиев и Сергей Архипов.

В классической программе победительницей чемпионата среди женщин стала Виктория Архипова. В мужском турнире Эмиль Галиев завоевал серебряную медаль, Сергей Архипов занял третье место.

В быстрой программе Виктория Архипова стала второй, бронза у Сергея Архипова.

