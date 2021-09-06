Посещаемость Самарской области туристами бьет рекорды

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По информации Правительства Самарской области с января по июль 2021 года туристский поток в Самарскую область вырос на 41,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В общей сложности губернию посетили 1 047 937 человек, тогда как за 7 месяцев 2020 года — 738 692 .За последние 5 лет это рекордный показатель посещаемости региона.

Основную массу гостей губернии составили туристы в возрасте 35–44 лет (31%) и 25–34 лет (22%). Пенсионеры и посещают наш регион значительно реже – всего 4% из числа приезжих.

Отчасти это может быть связано с ограничениями, вводимыми разными регионами для категории жителей 65+ из-за рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Большинство приезжих туристов – мужчины (57%), женщин – 43%. Средняя продолжительность пребывания туристов в Самарской области составляет 4 суток. Столь точные подсчеты удалось получить на основе аналитических данных BigData.

Аналитика больших данных позволила определить и топ-10 регионов, из которых наиболее часто приезжали гости в Самарскую область. Чаще всего туристы посещали нас жители Оренбургской области, Москвы и Ульяновской области.

Высокий поток гостей шел также из республик Татарстан и Башкортостан.

Замыкают десятку регионов Саратовская, Московская и Нижегородская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край, пишет Обозрение.