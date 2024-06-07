Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждая поддержка и забота о наших военных играет значимую роль в организации их жизнедеятельности в тяжелых военно-полевых условиях.
Самарский Росреестр отправил очередную партию гуманитарной помощи землякам на СВО
В программе фестиваля – лекции, квиз по сбережениям, квест по финансовым навыкам, мастер-класс и деловая игра-симулятор инвестиций.
В Самаре пройдет Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций
В парке Гагарина в Самаре упал трехсотлетний дуб
В парке Гагарина в Самаре упал трехсотлетний дуб
В Самаре перенесли завершение строительства спорткомплекса на улице Клинической
В Самаре перенесли завершение строительства спорткомплекса на улице Клинической
АВТОВАЗ откроет автосалон Lada в ОАЭ
АВТОВАЗ откроет автосалон Lada в ОАЭ
Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает обеспечивать кадрами предприятия региона
Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает обеспечивать кадрами предприятия региона
В Тольятти ищут водителя, сбившего ребенка
В Тольятти ищут водителя, сбившего ребенка
В Жигулёвске возбуждено уголовное дело в отношении «любителя пьяной езды»
В Жигулёвске возбуждено уголовное дело в отношении «любителя пьяной езды»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0.02
EUR 96.57
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В предстоящие выходные дни в губернии пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции 
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Почти половина жителей Самарской области планируют путешествие в этом году

7 июня 2024 11:50
131
Почти половина жителей Самарской области планируют путешествие в этом году

45% жителей Самарской области планируют поездки в течение 2024 года. Чуть больше опрошенных - 47% - не планируют никакие поездки. В другие регионы планирует поехать чуть меньше трети респондентов (31%), каждый пятый собирается посетить другие населенные пункты региона (21%), за рубеж планирует поехать 7% опрошенных. Среди тех, кто планирует поездки по России 16% собираются поехать в Казань, 16% – в Санкт-Петербург, 14% – в Сочи, 13% – в Москву.
Такие результаты получили социологи Центра управления регионом Самарской области в рамках исследования общественного мнения о туристических предпочтениях жителей региона. Онлайн-опрос был проведен в мае этого года года среди пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Чаще всего, по России путешествуют жители Самары, молодежь региона, граждане с высшим образованием и хорошим материальным положением. 
Как критерий в выборе направления поездки большинство жителей Самарской области отмечают финансовую доступность (63%), на втором месте красивая природа (38%), на третьем – благоприятный климат (34%). 
Почти каждый шестой опрошенный (15%) выбирает спонтанность в организации отдыха – предпочитает ездить по «горящим турам». Чаще всего, любители спонтанности, это граждане от 35 до 54 лет.
Опрос показывает, что в Самарской области много любителей поездок на автомобиле на дальние расстояния – почти каждый третий (38%) готов отправится в путешествие на машине. Почти половина респондентов (47%) отдает предпочтение максимальному комфорту во время отдыха. Среди них чаще всего встречаются жители Тольятти, респонденты от 18 до 34 лет, граждане с высоким материальным положением. 
При этом 44% опрошенных руководствуются суждением, что им «достаточно сменить локацию, и не нужны никакие курорты» при организации своего отдыха. 62% соглашаются с тем, что «не обязательно ехать далеко, хорошо отдохнуть можно и в своем регионе».  
Наиболее предпочтительным для себя видом отдыха 45% респондентов отметили поездку на природу, за город, 39% – встречи с родственниками, друзьями, еще столько же – отдых на даче, в частном доме, в апартаментах, 37% – пляжный отдых. Больше трети опрошенных (35%) считает посещение музеев обязательным пунктом в программе отдыха, а почти каждый четвертый (24%) респондент предпочитает активное времяпрепровождение, занятия спортом. 
 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Уволиться вслед за руководителем готовы только 16% работающих самарцев
07 июня 2024, 10:05
Уволиться вслед за руководителем готовы только 16% работающих самарцев
Женщин, однозначно не желающих уходить с работы из-за увольнения начальства, больше, чем мужчин. Общество
154
Уволенных «по статье» готов брать на работу на общих основаниях только каждый пятый работодатель из Самары
06 июня 2024, 12:44
Уволенных «по статье» готов брать на работу на общих основаниях только каждый пятый работодатель из Самары
Чаще всего лояльность специалистам, уволенным с прошлого места по статье 81 с «плохой» формулировкой, демонстрировали транспортно-логистические... Общество
313
Женщины чаще мужчин оценивают других людей по уровню грамотности
06 июня 2024, 09:54
Женщины чаще мужчин оценивают других людей по уровню грамотности
Только для 3%  женщин и 23% мужчин этот фактор не играет никакой роли. Общество
269
В центре внимания
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
7 июня 2024  13:10
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
104
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
7 июня 2024  12:55
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
121
Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона.
6 июня 2024  22:09
Глава Самарской области и руководитель компании «Газпром межрегионгаз» обсудили планы по газификации
330
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
521
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
378
Весь список