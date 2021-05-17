Почти половина россиян всё ещё старается не путешествовать без крайней необходимости

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, корректируют ли как-то российские путешественники свои планы из-за пандемии и чувствуют ли ее влияние на поездки. В опросе на сайте сервиса приняли участие 1 687 человек.

Более трети (35%) опрошенных сообщили, что всё ещё стараются никуда не ездить. Ещё 12% также свели поездки до минимума и отправляются куда-то только при острой необходимости или по долгу службы.

За эпидемиологической обстановкой в городе назначения следят, как минимум, 6% респондентов: они стараются путешествовать только туда, где мало заболевших. Активно путешествуют, но тщательно выполняют меры предосторожности, постоянно носят маски и пользуются санитайзерами 11% опрошенных.

Наконец, 36% респондентов рассказали, что путешествуют спокойно, как до пандемии.

Результаты опроса «Влияет ли пандемия на ваши путешествия сейчас?»

35% — Я всё ещё стараюсь никуда не ездить

6% — Путешествую только туда, где мало заболевших

12% — Езжу только в командировки или при острой необходимости

11% — Активно путешествую, но постоянно пользуюсь масками и санитайзерами

36% — Путешествую спокойно, как до пандемии

В январе сервис Туту.ру выяснил, как россияне планируют путешествия во время пандемии и пытаются ли узнать, какая обстановка там, куда они собираются поехать. Тогда каждый пятый рассказал, что перед поездкой читает новости, чтобы понять, какие ограничения ждут на месте. Примерно каждый десятый респондент (11%) старался связаться с родственниками и друзьями, которые живут в городе, куда запланирована поездка, и знают реальную обстановку. Ещё 2% рассказали, что читают отзывы тех, кто сейчас находится в городе, а количество заболевших в городе важным фактором для планирования поездки назвали для 9% путешественников. При подавляющее большинство путешественников (58%) тогда рассказало, что никак специально не ищет информацию об обстановке в регионе, куда запланирована поездка: они просто едут и всё.