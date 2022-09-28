4 из 10 компаний Самары отмечают рост заболеваемости ковидом в августе и сентябре

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Антиковидные меры продолжают действовать в каждой второй компании. 4 из 10 работодателей отмечают рост заболеваемости сотрудников в августе и сентябре. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Почти каждая вторая компания Самары (47%) продолжает проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом — это больше, чем когда-либо: в марте 2020 года, когда пандемия только набирала обороты, конкретные меры для предотвращения ее распространения предпринимали 42% работодателей.



Сегодня, судя по комментариям, чаще всего организации обеспечивают вакцинацию и ревакцинацию персонала, делают ПЦР-тесты сотрудникам, требуют соблюдения масочного режима, закупают антисептики и регулярно дезинфицируют помещения. Чтобы избежать повального инфицирования ковидом, заболевающих отправляют на удаленку, организуют термометрию, обеспечивают сотрудников витаминами и проветривают помещения. Некоторые работодатели настаивают на использовании перчаток, соблюдении социальной дистанции и организуют дежурство врача в офисе.



На значительное увеличение числа заражений среди сотрудников в августе и сентябре обратили внимание 13% менеджеров по персоналу, на незначительное — 27%. В 56% самарских компаний не отмечают роста заболеваемости персонала коронавирусом.



Время проведения: 16—27 сентября 2022 года