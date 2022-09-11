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Каждый шестой житель Самары хочет усиления мер против распространения коронавируса в городе

11 сентября 2022 10:30
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Каждый шестой житель Самары хочет усиления мер против распространения коронавируса в городе

В Воронеже, Москве и Перми о необходимости ужесточения противовирусных мер говорят в 2 раза чаще, чем в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения городов-миллионников.

В Самаре усилить работу по борьбе с распространением инфекции считают крайне необходимым 17% опрошенных. При этом 26 % горожан затруднились ответить на вопрос о целесообразности усиления мер, а вот более половины опрошенных в городе выступили против – 57%.

Рост заболеваемости коронавирусом заставил вспомнить о противоковидных мерах: масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в местах массовых скоплений людей и проч. За ужесточение мер чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%). В Перми усиление противовирусных мер поддерживает каждый пятый, в Омске — 18%. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — по 16%: «В обязательном порядке делать прививки. Как в советское время от оспы. Никого не спрашивали. Иначе не поборем!» Меньше всего же сторонников возврата к антиковидных ограничениям в Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 10%).

В октябре прошлого года жители Краснодара и Ростова-на-Дону также реже всех поддерживали усиление мер по борьбе с коронавирусом: «Чем больше страха, тем больше люди болеют…»; «Ограничения ещё больше усугубят проблемы в социальной сфере».

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 23 августа — 7 сентября 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников России старше 18 лет
Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Теги: Коронавирус Опрос

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