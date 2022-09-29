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В каждой пятой компании Самары работают удалённые сотрудники

29 сентября 2022 12:29
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в каждой пятой компании Самары работают удалённые сотрудники

Число компаний, практикующих удаленку, растет, однако их пока меньше, чем в периоды предыдущих подъемов заболеваемости коронавирусом. Сегодня дистанционные сотрудники есть в 2 из 10 организаций. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

 В августе и сентябре нынешнего года уровень заболеваемости коронавирусом вновь вырос, увеличилось и число работодателей, практикующих удаленку. Сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии, есть сегодня в каждой пятой самарской компании (19%). Чаще всего такой формат работы используется в Москве (22%), чуть реже — в Санкт-Петербурге (20%).

По сравнению с августом в Самаре вдвое (до 12%) возросло число организаций, где удаленно работает значительное количество сотрудников (от ½ до ¾ штатной численности). 

Чаще всего удаленные сотрудники работают в сфере информационных технологий (об этом сообщили 38% работодателей), продаж и управления персоналом (26 и 25% соответственно), а также финансов и юриспруденции (17 и 16%). 9% опрошенных рассказали, что в их компании дистанционные работники выполняют задачи в области маркетинга, по 8% — в сфере логистики, экономики и закупок. Столько же рассказали, что удаленно трудится весь офисный персонал. Еще 18% назвали другие сферы деятельности дистанционных сотрудников, в т. ч. дизайн, документооборот, call-центр, администрирование, редактура и проч.

Время проведения: 16—28 сентября 2022 года

Теги: Коронавирус Опрос

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