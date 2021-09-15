Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина приглашают самарцев

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16 сентября, чт 18:00

Пешеходная экскурсия «По следам самарской готики» Экскурсия дает представление об истории возникновения и развития готического стиля в архитектуре Европы и её проявлениях в элементах фасадов зданий г. Самары.

23 сентября, чт 18:00

Пешеходная экскурсия «Женское предпринимательство» Вы узнаете о женском вкладе в развитие купечества в Самаре, о предпринимательницах открывших свои торговые предприятия, модные магазины, пекарни и школы. Также поговорим о воспитании и образовании женщин XIX века, которые позволили им наравне с мужчинами разбираться в финансовых вопросах.

Билеты – только в кассе музея имени Алабина, ул. Ленинская, 142

12+