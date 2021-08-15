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Музей имени Алабина приглашает на выставку «Волжские промыслы». Открытие состоится 20 августа 2021 года. Чем прежде занимались жители нашего региона? Выставка знакомит с историей рыболовства, охоты и пчеловодства. Среди экспонатов выставки — орудия, которыми пользовались промысловики.

На выставке можно увидеть различные сети, вентери, остроги, ловушки из ивовых прутьев рыболовов. Волга издавна привлекала людей рыбными богатствами. Здесь водилось много ценной промысловой рыбы: лосось, семга, севрюга, стерлядь, осетр. Также в реках и озерах ловили щук, сомов, окуней. Чучела некоторых рыб дополнят тематический блок.

Из орудий охотников можно будет увидеть капканы, ружье, охотничий пояс. Блок по охоте украсят рога, шкуры и чучела животных. В лесах Самарского края водилось много различных зверей, имевших промысловое значение: зайцы, лисицы, белки, горностаи, лоси и др. Особый интерес представляли медведи, обитавшие в лесах Жигулевских гор и некоторых других районах Самарской Луки. Из птиц охотничьими трофеями были рябчики, тетерева, глухари, дрофы. Люди ловили и певчих птиц — щеглов, чижей, реполовов. Их содержали в клетках. Клетки для таких птичек и сеть для их ловли также можно увидеть на выставке.

С древних времен население Среднего Поволжья занималось бортничеством. Со временем в связи с увеличением посевных площадей распространилось пасечное пчеловодство. Стали применять колодные ульи, а позднее появились дощатые ульи более сложной конструкции. Даже жители города разводили ульи по окрестным рощам. На выставке «Волжские промыслы» можно рассмотреть улей в разрезе из Самарского аграрного государственного университета, а также инвентарь пчеловодов и макет, показывающий как в прошлом содержали на дереве ульи с пчелами.

Экспонаты будут интересны семьям с детьми. На выставке будет и детский уголок, где дети смогут поиграть в познавательные игры, узнают где обитают животные, какие следы они оставляют и еще много интересного. В день открытия в 16.00 будет показан спектакль по мотивам фольклорных пьес о Петрушке – русском национальном герое. Представление в традиции «площадных балаганов» с искромётным юмором и весельем.

На открытие выставки вход бесплатный, сообщили в пресс-службе минкульта СО.

После открытия:

Взрослый – 150 руб.

Детский – 100 руб.

Экскурсионный – 50 руб.

6+

Фото: минкульт СО