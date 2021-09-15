Музей имени Алабина в Самаре проведет онлайн-экскурсию для подопечных домов престарелых

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Тема – животные и растения Самарской области (зал современной природы). Экскурсию проводит старший научный сотрудник отдела природы Назарова Лариса Владимировна.

Zoom-экскурсии для подопечных из домов-интернатов для престарелых граждан – проект, родившийся в нашем музее в феврале 2021 года.

Автор проекта Мысова Елена Сергеевна, завотделом культурно-образовательных программ музея: «Аналогов проекта нет. Зато есть три причины, сделавшие его популярным. Во-первых, он действительно важен для подопечных пансионатов, позволяя виртуально посетить экспозиционные залы тем, кто не может приехать в музей. Тем не менее, ограниченные возможности передвижения, пандемия, преклонный возраст и состояние здоровья не должны быть препятствием для желающих увидеть экспонаты и побывать на экскурсии. Во-вторых, он о том, что делает нас людьми, понимающими трудности жизни не только пожилых подопечных, но и персонала домов престарелых, как сотрудников, так и волонтеров. И в-третьих, мы делаем его вместе с неравнодушными единомышленниками из самарского регионального отделения благотворительного фонда “Старость в радость”. Команда – это основа основ».

Вместе с zoom-экскурсантами мы уже посетили залы этнографии и археологии Музея имени Алабина, познакомились с основной экспозицией в формате обзорной экскурсии. 22 сентября планируем поговорить о животных и растениях Самарской области и интересных экспонатах в зале современной природы.

А ещё к нашему проекту по видеосвязи через Интернет присоединились зрители из других регионов. В прошлый раз посмотрели и послушали zoom-экскурсии бабушки и дедушки из 16 домов престарелых из Вологодской, Псковской, Ростовской, Архангельской, Самарской областей и города Москвы. Теперь экскурсия включена в досуговый план благотворительного фонда "Старость в радость" для всей России.

Вопросы об участии в проекте можно прислать по адресу ovk@alabin.ru.