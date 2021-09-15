Я нашел ошибку
Главные новости:
Авиаинженер рассказал, почему во время взлёта мигает освещение, а самолёт «жужжит»
Авиаинженер рассказал, почему во время взлёта мигает освещение, а самолёт «жужжит»
На базе отдыха в Самарской области держат медведя и тигрицу без разрешения
На базе отдыха в Самарской области держат медведя и тигрицу без разрешения
Задержали хулигана, стрелявшего в центре Самары
Задержали хулигана, стрелявшего в центре Самары
Музей имени Алабина в Самаре проведет онлайн-экскурсию для подопечных домов престарелых
Музей имени Алабина в Самаре проведет онлайн-экскурсию для подопечных домов престарелых
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
Предпринимателям ПФО расскажут, как привлечь средства для бизнеса с помощью краудфинансирования
Предпринимателям ПФО расскажут, как привлечь средства для бизнеса с помощью краудфинансирования
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
-0.36
EUR 85.99
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
До торжественного открытия самарского Дворца спорта остался один день
Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Музей имени Алабина в Самаре проведет онлайн-экскурсию для подопечных домов престарелых

15 сентября 2021 12:54
66
Музей имени Алабина в Самаре проведет онлайн-экскурсию для подопечных домов престарелых

Тема – животные и растения Самарской области (зал современной природы). Экскурсию проводит старший научный сотрудник отдела природы Назарова Лариса Владимировна.

Zoom-экскурсии для подопечных из домов-интернатов для престарелых граждан – проект, родившийся в нашем музее в феврале 2021 года.

Автор проекта Мысова Елена Сергеевна, завотделом культурно-образовательных программ музея: «Аналогов проекта нет. Зато есть три причины, сделавшие его популярным. Во-первых, он действительно важен для подопечных пансионатов, позволяя виртуально посетить экспозиционные залы тем, кто не может приехать в музей. Тем не менее, ограниченные возможности передвижения, пандемия, преклонный возраст и состояние здоровья не должны быть препятствием для желающих увидеть экспонаты и побывать на экскурсии. Во-вторых, он о том, что делает нас людьми, понимающими трудности жизни не только пожилых подопечных, но и персонала домов престарелых, как сотрудников, так и волонтеров.  И в-третьих, мы делаем его вместе с неравнодушными единомышленниками из самарского регионального отделения благотворительного фонда “Старость в радость”. Команда – это основа основ».

Вместе с zoom-экскурсантами мы уже посетили залы этнографии и археологии Музея имени Алабина, познакомились с основной экспозицией в формате обзорной экскурсии. 22 сентября планируем поговорить о животных и растениях Самарской области и интересных экспонатах в зале современной природы.

А ещё к нашему проекту по видеосвязи через Интернет присоединились зрители из других регионов. В прошлый раз посмотрели и послушали zoom-экскурсии бабушки и дедушки из 16 домов престарелых из Вологодской, Псковской, Ростовской, Архангельской, Самарской областей и города Москвы. Теперь экскурсия включена в досуговый план благотворительного фонда "Старость в радость" для всей России.

Вопросы об участии в проекте можно прислать по адресу  ovk@alabin.ru.

Теги: музей Алабина экскурсия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В день открытия 19 августа с 13.00 до 17.00 вход на вставку будет бесплатным. 
18 августа 2021, 13:27
В Музее имени Алабина завтра открывается выставка работ уникального самарского иконописца Журавлева
В день открытия 19 августа с 13.00 до 17.00 вход на вставку будет бесплатным.  Культура
1141
Выставка по истории рыболовства, охоты и пчеловодства в регионе.
15 августа 2021, 15:34
Музей имени Алабина приглашает на выставку «Волжские промыслы»
Выставка по истории рыболовства, охоты и пчеловодства в регионе. Общество
1539
Сотрудники Музея имени Алабина в Самаре готовят иконы Журавлева к экспозиции
06 августа 2021, 13:59
Сотрудники Музея имени Алабина в Самаре готовят иконы Журавлева к экспозиции
Следует учесть огромное число нюансов, среди которых нынешнее состояние и сохранность икон, логистика и обеспечение безопасности. Культура
909
В центре внимания
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
15 сентября 2021  12:47
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
80
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
15 сентября 2021  12:30
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
91
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
15 сентября 2021  12:18
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
101
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
15 сентября 2021  10:42
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
155
Плюс 1500 рабочих мест.
14 сентября 2021  16:55
В Тольятти открылся крупнейший в России завод по производству металлических дверей
482
Весь список