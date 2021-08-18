В Музее имени Алабина завтра открывается выставка работ уникального самарского иконописца Журавлева

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19 августа выставка работ Журавлева откроется в Самарском Музее имени Алабина.

Григорий Журавлёв (1860 – 1916 гг.) родился в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии, ныне Нефтегорского района Самарской области, в крестьянской семье инвалидом от рождения. Не имея рук и ног, Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Обладая каллиграфическим почерком, он по просьбе соседей писал прошения в различные учреждения. Создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты своих земляков. Участвовал в строительстве и росписи храма Святой Троицы в с. Утёвка. Судя по воспоминаниям самарского губернатора Александра Дмитриевича Свербеева, Журавлёв в 1891 году лично встречался на границе Самарской губернии и Уральской области с наследником российского престола Николаем Александровичем – будущим императором Николаем Вторым. В 2021 году, 28 февраля (или 15 февраля по старому стилю), исполнилось 105 лет со дня смерти самарского живописца.

Сейчас в селе Утёвка, на родине иконописца, благодаря поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма.

«Всё намеченное по сохранению памяти об этом великом человеке, задуманное нами на территории Самарской области, мы обязательно сделаем: завершим реставрацию храма, создадим культурный центр Григория Журавлёва», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Экспозиции с работами самарского живописца были организованы в Москве и Санкт-Петербурге. Самарская выставка продолжает годовой цикл памятных мероприятий и впервые представит работы мастера из разных музейных коллекций и православных храмов в рамках одной экспозиции.

«Невозможно без трепета и волнения говорить о творчестве этого человека, который, преодолевая недуг, явил миру красоту человеческого духа, подлинной веры, промысел Божий. Разве не чудо, что творения нашего великого земляка дошли до наших времен сквозь бурю XX века? Я уверен, что эта выставка станет важным явлением не только в культурной жизни Самарской области, но и всей страны», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Инициатива провести серию выставок и музейных экспозиций о жизни и творчестве «иконного писателя» была выдвинута в прошлом году во время встречи в Самарской православной духовной семинарии депутатом Государственной Думы Александра Хинштейна с духовенством, представителями министерства культуры Самарской области и общественными деятелями.

«Чем больше мы узнаём о личном жизненном и творческом подвиге Григория Журавлёва, тем крепче наша убеждённость – работы этого замечательного мастера достойны памяти и внимания потомков, живущих не только в Самарской области, но и во всём мире», – считает председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор проекта «Историческая память» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Центрального совета Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Александр Хинштейн.

В день открытия 19 августа с 13.00 до 17.00 вход на вставку будет бесплатным.