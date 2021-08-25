Все желающие могут принять участие в конкурсе в поддержку выставки иконописца Григория Журавлева

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Министерство культуры Самарской области совместно с Музеем им.Алабина проводит конкурс в поддержку выставки «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева». Участвуйте и выигрывайте билет на два лица! Билет действителен в течение всего периода работы выставки с 19 августа по 3 октября 2021 года.



Для участия необходимо:

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Конкурс проводится в официальных аккаунтах Министерства культуры Самарской области ВКонтакте (https://vk.com/mincult.samregion) и Instagram (@mincult.samregion).



Победитель будет определен по наибольшему количеству лайков к публикации, набранных у себя на странице.

Итоги подведем в последний день лета, 31 августа 2021 года.

В конкурсе могут принимать участие только личные аккаунты.



О выставке:

Григорий Журавлёв (1860 – 1916 гг.) родился в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии, ныне Нефтегорского района Самарской области, в крестьянской семье инвалидом от рождения. Не имея рук и ног, Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты своих земляков.

Экспозиции с работами самарского живописца были организованы в Москве и Санкт-Петербурге. Самарская выставка продолжает годовой цикл памятных мероприятий и впервые представит работы мастера из разных музейных коллекций и православных храмов в рамках одной экспозиции.