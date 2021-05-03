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В Историческом парке "Россия-моя история" в Самаре открылся Пасхальный фестиваль

3 мая 2021 10:54
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В Историческом парке "Россия-моя история" в Самаре открылся Пасхальный фестиваль

К Светлому празднику Пасхи в экспозиции исторического парка вернулась уже нашумевшая мультимедийная выставка «Вопреки невозможному», посвященная жизни и творчеству Григория Николаевича Журавлёва – известного на всю страну самарского живописца. 

Григорий Николаевич Журавлёв родился в 1860 году в селе Утевка Самарской губернии. Не смотря на физическое увечье - его руки и ноги с рождения были атрофированы и не развивались, Григорий не только не пал духом, не только принял свою судьбу, но и сумел развить дар, который был ему дан. Являясь фактически самоучкой, он начал писать иконы, зажимая кисточку в зубах.

Помимо истории о личной жизни иконописца во время экскурсии посетители смогут познакомиться с интерактивными изображениями икон, рисунков, росписями храма в селе Утевка, которые Григорий Журавлев делал самостоятельно и совместно с учениками. География хранения работ Г. Журавлева весьма обширна: помимо Самары, это и Уфа, и Москва, и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, и даже Финляндия.

Человек глубокой веры и силы духа, он жил и творил невзирая на недуг, даря своим творчеством надежду, добро и духовную силу как своим современникам, так и нам, спустя десятилетия.          

Можно посетить выставку самостоятельно или заказать индивидуальную или групповую экскурсию по ней.

Кроме этого каждый день со 2.05 по 8.05  в 12.00 для юных гостей будут проходить  мастер-классы "Русские народные росписи".  Изделия с русскими народными росписями для многих являются визитной карточкой нашей страны. Вместе с этим, ремесло связанное с росписями, — это одно из древнейших искусств, которое популярно и в современном обществе. Например, среди сувенирной продукции существует огромное количество посуды с хохломской росписью — самой известной.   На мастер классе расскажут об истории праздника Пасхи и его обязательного атрибута – пасхального яичка. Кроме этого участники  откроют для  себя многообразие техник росписи, среди которых присутствуют хохлома, гжель, жостовская, мезенская и городецкая росписи. Посетитель узнают историю появления каждой техники, займутся росписью бумажных тарелок по мотивам понравившейся.

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Теги: выставка Григорий Журавлев живопись искусство Пасха фестиваль

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