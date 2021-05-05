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Проект посвящен творчеству легендарного живописца, уроженца Самарской губернии, Григория Журавлева (1860-1916).
В Санкт-Петербурге откроется выставка «Вопреки невозможному» легендарного живописца Григория Журавлева
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В Санкт-Петербурге откроется выставка «Вопреки невозможному» легендарного живописца Григория Журавлева

5 мая 2021 20:06
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Проект посвящен творчеству легендарного живописца, уроженца Самарской губернии, Григория Журавлева (1860-1916).

В субботу 8 мая, в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге откроется выставка «Вопреки невозможному». Организатором ее выступил Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. Проект посвящен творчеству легендарного живописца, уроженца Самарской губернии, Григория Журавлева (1860-1916).

Особенность выставки - в личности художника. Руки и ноги Григория Журавлева были атрофированы с рождения, но он научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Он создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты своих земляков, участвовал в строительстве, украшении и росписи подкупольного пространства храма Святой Троицы в Утевке, который сейчас восстанавливается при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Благодаря участию депутата Госдумы Александра Хинштейна объект удалось включить в проект «Историческая память». Это дает возможность привлечь к восстановлению храма средства федерального бюджета.

Серия выставок работ Григория Журавлева началась в Москве. В начале апреля глава региона, руководитель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров принял участие в торжественной церемонии открытия экспозиции в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.  

«Невозможного без трепета и волнения говорить о творчестве этого человека, который, преодолевая недуг, явил миру красоту человеческого духа, подлинной веры, промысел Божий, – отметил, открывая выставку в столице,   Дмитрий Азаров. – Я уверен, что эта выставка станет важным явлением не только в культурной жизни Самарской области, но и всей страны».

Выставка проходит в рамках празднования 170-летия Самарской губернии и в год 105-летия со дня смерти иконописца. Экспозицию собирали по всей стране – часть работ из коллекции Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина, Самарского епархиального церковно-исторического музея, Свято-Троицкого храма в Утевке, а также из собрания Государственного Эрмитажа, Государственного музея истории религии и частных коллекций.

«Все представленные здесь предметы разбросаны по городам, весям и частным коллекциям нашей страны и даже других стран, - рассказала заместитель директора самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина по научной работе Ирина Крамарева. - Отыскать иконы и графические работы Журавлева, уговорить владельцев поучаствовать в нашем проекте было непростой задачей».

Всего известно около 30 работ Григория Журавлёва. Но еще никогда не было возможности увидеть подлинники большинства работ Григория Журавлева, светских и духовных, в единой экспозиции. Теперь она есть. В Санкт-Петербурге жители и гости города на Неве смогут познакомиться с работами Григория Журавлева вплоть до первых летних дней. Затем выставка «Вопреки невозможному» откроется в стенах Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина.

Кроме того, выставка проходит в мультимедийном формате - в Исторических парках «Россия – моя история» в 23 городах, в том числе в Самаре.  

 

 

Теги: выставка Григорий Журавлев Санкт-Петербург

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