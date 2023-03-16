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Между Правительством Самарской области и АВТОВАЗом подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

16 марта 2023 23:05
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Соглашение направлено на проведение совместной работы с целью продвижения туристических возможностей региона и автомобилей LADA, развитие событийного и промышленного туризма на территории региона.

16 марта 2023 года на 29-ой международной туристической выставке MITT состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Самарской области и АВТОВАЗом. Соглашение направлено на проведение совместной работы с целью продвижения туристических возможностей Самарской области и автомобилей под брендом LADA, развитие событийного и промышленного туризма на территории региона.

«В Самарской области есть много узнаваемых брендов. Но, безусловно, один из самых популярных – это наш автомобильный бренд LADA. Его знают далеко за пределами Самарской области, но, без сомнений, ассоциируют с нашим регионом и, конечно же, с городом Тольятти. Сегодня Волжский автогигант переживает второе рождение. Огромная поддержка заводу оказывается со стороны Президента Владимира Владимировича Путина. И мы на региональном уровне также делаем все для того, чтобы предприятие развивалось.

Буквально пару недель назад Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров вместе с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым приняли участие в торжественном запуске новой модели АВТОВАЗа — LADA Vesta нового поколения. Это действительно очень важное событие и для коллектива завода, и для региона, и для отечественного автопрома», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Уверен, наше сотрудничество в сфере туризма даст серьезный импульс к привлечению путешественников в регион, а также позволит донести до широкого круга потребителей информацию о туристических преимуществах области», – прокомментировал Сергей Громак, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ».

Сегодня автомобили LADA – самые продаваемые на российском рынке. В феврале доля марки достигла рекордных 46% от общего числа купленных в России новых легковых автомобилей.

Бренд является и якорным для развития сферы туризма. Так, в 2023 году 25 Гонка Чемпионов, поддержанная Правительством Самарской области, стала первой событийной сенсацией в регионе. Гонка Чемпионов – соревнования с уникальным форматом для нашей страны. Она проводится на ледовой синхронной трассе и не имеет аналогов в России. Все участники выступают на одинаковых гоночных автомобилях LADA Vesta NG, собранных специально для этих соревнований в спортивном подразделении компании АВТОВАЗ – LADA Sport.

Кроме того, национальный туристический маршрут «Жигулевские выходные» включает в себя посещение музея АВТОВАЗа и дочернего завода АВТОВАЗа – LADA Sport, где с собственного конвейера сходят спортивные и гоночные автомобили.

Помимо этого, на территории Самарской области реализуется проект «LADA путешествует». Он подразумевает комфортное авто путешествие на LADA Niva Trаvel и LADA Vesta SW Cross с опытным водителем-гидом, который покажет самые знаковые места в регионе.

В подписанном с АВТОВАЗом соглашении будет определен целый ряд мероприятий по продвижению туристических возможностей Самарской области. Совместно с АВТОВАЗом и брендом Lada планируется развивать промышленный и событийный туризм, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:  пресс-служба министерства туризма СО

Теги: Самара Туризм

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