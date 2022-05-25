Лишь 9% россиян планируют этим летом отдохнуть за границей.

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Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру".

Большинство респондентов проведут отпуск в России. Одни будут отдыхать на даче, другие останутся дома, третьи планируют поездки по своему региону. Почти половина опрошенных будут гулять две недели, и только два процента собираются отдыхать меньше семи дней.

В целом, взять отпуск летом планируют лишь 39% участников опроса. Еще 23% пока не определились с планами, а 38% – вообще откажутся от летнего отдыха, – добавили эксперты.

Фото: Дильдина Светлана