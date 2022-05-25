Я нашел ошибку
Главные новости:
Marks & Spencer полностью покинет российский рынок
Marks & Spencer полностью покинет российский рынок
«Жигулевская долина» развивает сотрудничество с Саратовской областью
«Жигулевская долина» развивает сотрудничество с Саратовской областью
В Тольятти установлена мемориальная доска в честь погибшего на Украине росгвардейца
В Тольятти установлена мемориальная доска в честь погибшего на Украине росгвардейца
Замок Гарибальди в Самарской области вошел в топ для посещений
Замок Гарибальди в Самарской области вошел в топ для посещений
В теплицах Волжского района работали иностранцы без патентов
В теплицах Волжского района работали иностранцы без патентов
Лишь 9% россиян планируют этим летом отдохнуть за границей.
Лишь 9% россиян планируют этим летом отдохнуть за границей
В Чапаевске судебные приставы арестовали торговый павильон
В Чапаевске судебные приставы арестовали торговый павильон
В Самаре снесут еще четыре жилых дома
В Самаре снесут еще четыре дома
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.97
-1.24
EUR 58.87
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Лишь 9% россиян планируют этим летом отдохнуть за границей

25 мая 2022 11:06
105
Лишь 9% россиян планируют этим летом отдохнуть за границей.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру".

Большинство респондентов проведут отпуск в России. Одни будут отдыхать на даче, другие останутся дома, третьи планируют поездки по своему региону. Почти половина опрошенных будут гулять две недели, и только два процента собираются отдыхать меньше семи дней.

В целом, взять отпуск летом планируют лишь 39% участников опроса. Еще 23% пока не определились с планами, а 38% – вообще откажутся от летнего отдыха, – добавили эксперты.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В том, что в последние 3 месяца они стали курить чаще, признаются 13% самарцев
25 мая 2022, 09:39
В том, что в последние 3 месяца они стали курить чаще, признаются 13% самарцев
При этом мужчины курят чаще женщин. Общество
121
17% самарцев совсем ничего не вдохновляет на работе
23 мая 2022, 09:44
17% самарцев совсем ничего не вдохновляет на работе
Самарцы стали чаще признаваться, что в работе их вдохновляет исключительно зарплата. Общество
377
6 из 10 самарцев — за детско-юношескую организацию, но на возрождение пионерии согласны только 34%
21 мая 2022, 11:37
6 из 10 самарцев — за детско-юношескую организацию, но на возрождение пионерии согласны только 34%
В День 100-летия пионерии в Госдуму внесли проект о всероссийском детском движении. Общество
749
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
428
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
24 мая 2022  12:36
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
456
Дмитрий Азаров
24 мая 2022  09:29
Дмитрий Азаров "Я уверен, что Студвесна зарядилась нашей волжской, самарской энергией"
403
В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона.
22 мая 2022  22:04
Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций ЛНР и ДНР на «Российской Студенческой весне»
794
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
865
Весь список